Proprio Carrick non avrebbe preso affatto bene il comportamento di Pogba e di altri componenti della rosa, ricordando a tutti che "nessun giocatore o allenatore è più importante della società". Insomma, il clima è tesissimo in casa United. A riportare il sereno dovrà pensarci Ole Gunnar Solskjaer, nominato manager fino al termine della stagione.

Il Sun svela anche che il centrocampista avrebbe festeggiato nello spogliatoio l'addio del portoghese, quasi come fosse una sua vittoria personale. "Pensava di poter prendere in giro me e mettere i tifosi contro di me. Si è messo contro il giocatore sbagliato", sarebbero state le parole pronunciate dal giocatore ai compagni di squadra, pochi minuti prima che iniziasse l'allenamento diretto da Michael Carrick.

"Io avrò un futuro senza Manchester United e il Manchester United avrà un futuro senza me". Queste le parole pronunciate nella giornata di ieri da José Mourinho , 24 ore dopo essere stato esonerato dai Red Devils. Tra le persone che hanno accolto con giubilo la notizia c'è senz'altro Paul Pogba, che ha pubblicato una foto su Instagram - rimosso dopo pochi minuti - in cui era ritratto con ghigno.

In Inghilterra raccontano come Pogba avrebbe reagito all'esonero del manager portoghese,.

