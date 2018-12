Il giocatore dei Lakers veste i panni del coach e dà preziosi consigli al figlio Bryce.

4 ore fa

Da giocatore a coach. LeBron James ha pubblicato un bellissimo video sul suo account Instagram in cui è protagonista insieme al figlio Bryce, secondogenito di 11 anni. Il ragazzo, impegnato stranamente in una partita di basket, è giù di morale a causa di una brutta prestazione al tiro. E così il quattro volte MVP, che fa di tutti per seguire i match dei suoi figli, lo prende da parte e gli dice:

Ascoltami, mettiti seduto qui. Hai fatto tre grandi giocate, sono tra le più importanti della partita. Hai preso il rimbalzo offensivo. Giusto? Sotto di 4, hai preso il rimbalzo offensivo e tap in. Poi hai scaricato fuori per Owen che ha fatto canestro con fallo e poi hai dato la palla per il game winner. Capisci che intendo? Non devi preoccuparti del fatto che i tuoi tiri entrino o meno, non pensare solo a quello. Hai fatto un buon lavoro e io sono orgoglioso di te. Adesso torna con la tua squadra”.

A quel punto Bryce, rinfrancato, si alza e saluta il papà. Che di consigli preziosi ne avrà dati sicuramente anche a Bronny, il primogenito che tra qualche anno sembra destinato a sbarcare in NBA.