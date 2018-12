Le parole del proprietario della Steaua Bucarest sono destinate a far rumore.

20 dic 2018

Le sue parole come sempre non passano inosservate, ma stavolta sono destinate a fare ancora più rumore del solito. Le dichiarazioni in questione sono quelle rilasciate da George Becali a Pro TV.

Il proprietario della Steaua Bucarest ha affrontato il tema delle donne nel mondo del calcio, scagliandosi senza mezzi termini contro la Uefa:

Se la Uefa finisse per obbligare tutte le società a dotarsi di una squadra femminile, io abbandonerò il mondo del calcio. Le donne possono praticare altri sport come ad esempio il basket o la pallamano, ma non sono fatte per giocare a pallone: non hanno il fisico adatto, è una cosa che va contro natura

Non contento di queste frasi sessiste, Becali ha tirato in ballo anche la religione: