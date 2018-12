Nuovo aggiornamento per il titolo targato EA Sports, con la patch 1.07 che risolve alcuni problemi di latenza su Ultimate Team e FUT Champions.

4 ore fa di Massimiliano Rincione

FIFA 19 si aggiorna ancora. A ridosso del Natale, e con le SCR speciali dedicate alla più amata delle feste, EA Sports lancia la patch 1.07: tante le migliorie anche questa volta, con la software house statunitense che promette di sistemare soprattutto i fastidi di latenza online. Risolti, ad esempio, alcuni problemi che portavano ad una risposta non eccezionale dei comandi ogni qual volta l'avversario di turno si trovava ad accusare problemi di perdita di pacchetti o latenza.

Un bug piuttosto fastidioso, e che è stato risolto con l'aggiornamento rilasciato nelle ultime ore. Modifica, questa, che viene applicata su FUT Champions, FUT Division Rivals - modalità introdotta proprio quest'anno -, FUT Draft Online, Pro Club e Stagioni Co-Op. Il tutto, stando al changelog pubblicato dagli sviluppatori di FIFA 19 attraverso il sito ufficiale di EA Sports, permetterà di migliorare i tempi di reazione di gioco di una considerevole percentuale di sfide online. Ragion per cui la reattività in game dovrebbe dipendere soltanto dalla propria connessione e non da quella dell'avversario. Il team di lavoro, inoltre, ha fatto sapere come vi sia un costante lavoro per tentare di risolvere tutti quei fastidi che si pongono sotto il loro controllo.

Aggiornamento che è già disponibile su pc da giorno 17 dicembre, mentre su consolle è arrivato giusto qualche ora fa, il 19 dicembre. Nel frattempo, però, EA continua a rilasciare le carte speciali dedicate al Natale a cadenza giornaliera, con delle Sfide Creazioni Rosa moderatamente economiche che hanno permesso a diversi utenti di crearsi un ottimo bagaglio di top player su FIFA 19.

Intanto, però, già nella giornata di ieri è stata rilasciata la nuova Squadra della Settimana, che a partire dalle 19:00 di mercoledì 19 dicembre è stata resa disponibile sui pacchetti. Tante le stelle di questa quattordicesima selezione, con il tridente formato da Messi, Griezmann e Gabriel Jesus che non ha certo bisogno di presentazioni. Spiccano anche Pépé del Lille, Witsel, Ziyech e Fabinho. C'è Kimmich, mentre sono due i calciatori provenienti dalla Serie A: il Cholito Simeone e Duncan, infatti, sono stati inseriti tra i sostituti. Spiccano, infine, anche i probabili must a basso costo Poulsen ed Ings.