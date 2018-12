Quindici punti dopo 16 partite, domenica c'è l'ultima d'andata in casa dell'Antalyaspor terzo. Via Cocu, arriva Yanal. Caos totale nella parte asiatica di Istanbul.

un'ora fa di Antonio Gargano

Chi si aspettava l'ennesima corsa a 3 per la vittoria della Süper Lig turca, almeno per quest'anno, è rimasto ampiamente deluso. Dopo 16 giornate di campionato ci sono 5 squadre al terzo posto con 26 punti e due di queste sono Besiktas e Galatasaray, staccate di ben 8 punti dalla capolista Basaksehir. La terza squadra che componeva il solito trio per il titolo, il Fenerbahçe, naviga nei bassifondi della classifica ed è addirittura penultimo.

Quella che sembrava una partenza a rilento si è trasformata immediatamente in una crisi senza via d'uscita. 3 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte, un successo che manca dall'11 novembre (2-0 nello scontro diretto contro l'Alanyaspor) e 15 punti in classifica, gli stessi dell'Erzurum dopo il 2-2 nello scontro diretto di domenica e soltanto 3 in più rispetto al fanalino di coda Rizespor, che ha vinto un solo match in stagione ed è stato proprio un secco 3-0 al Fenerbahçe a settembre.

È stato esonerato anche Phillip Cocu, via dopo 10 giornate e soprattutto dopo l'1-3 contro l'Ankaragucu. Nel giro di 3 mesi, il tecnico olandese è stato eliminato al terzo turno preliminare di Champions League dal Benfica e ha lasciato il club in zona retrocessione. Il nuovo tecnico è Ersun Yanal, che sulla panchina del Fenerbahçe ha già vinto il campionato nella stagione 2013/2014.

Disastro Fenerbahçe, è crisi senza fine: esonerato anche Cocu, arriva Ersun Yanal

Fenerbahçe sull'orlo del baratro

Con Galatasaray e Besiktas, il Fenerbahçe non è mai retrocesso in 1. Lig. Il sesto posto della stagione 2002/2003 è il peggior risultato degli ultimi 20 anni, ma c'è il rischio concreto di aggiornare le statistiche a fine campionato.

Il cammino in Europa League, che passa dai sedicesimi contro lo Zenit, potrebbe essere sia lo slancio per il riscatto sia l'ostacolo che non permette di concentrarsi solo ed esclusivamente sulla permanenza in massima serie.

Süper Lig, guida il Basaksehir

Se i tre colossi di Istanbul sono lontani dal titolo, ce n'è un quarto, il più giovane, che naviga spedito verso il primo trionfo della sua storia. Il Basaksehir ha 34 punti all'attivo, 6 in più della prima inseguitrice Yeni Malatyaspor, altra sorpresa alla seconda presenza assoluta in massima serie. È l'ultimo club nato ad Istanbul, nel 1990, ed è la squadra del Ministero per la Gioventù e per lo Sport.

Calciatori come il capitano Emre Belozoglu, Gael Clichy, Arda Turan ed Emmanuel Adebayor stanno trascinando il Basaksehir verso un'impresa soltanto sfiorata l'anno scorso, con il secondo posto alle spalle del Galatasaray. Con i campioni in carica e il Besiktas che sgomitano nel gruppone al terzo posto, è lecito sognare. Il Fenerbahçe, invece, deve rapidamente svegliarsi dall'incubo di questi mesi.