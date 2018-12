Dopo le vittorie di Manchester City e Burton Albion, anche le squadre di Pochettino e Sarri raggiungono la semifinale: andata il 7 gennaio, ritorno il 21.

0 condivisioni

59 minuti fa di Daniele Rocca

Non c'è tempo di guardarsi indietro. La Carabao Cup è già un pezzo avanti e il tabellone si assottiglia sempre di più. Sono rimaste in quattro a contendersi la Coppa di Lega inglese: oltre alla favola Burton Albion (squadra di terza divisione), ci sono le due londinesi, Chelsea e Tottenham, e i campioni in carica del Manchester City.

La formazione di Guardiola, visto anche il sorteggio delle semifinali, è la favorita per la vittoria. Farà il possibile per difendere il titolo, ma prima di arrivare alla finale di Wembley dovrà superare la rivelazione di questa stagione: i Brewers vogliono continuare a stupire, guidati da Nigel Clough, figlio del grande Brian.

L'altra semifinale invece sarà un derby: di fronte il Chelsea di Sarri e il Tottenham di Pochettino, che ai quarti ha già eliminato l'Arsenal. Per il tecnico italiano sarà una specie di rivincita dopo la lezione subita in Premier League (3-1) lo scorso 24 novembre. Ma stavolta in palio ci sarà l'accesso all'atto finale del torneo.

Getty Images

Coppa di Lega, i risultati dei quarti di finale

Partiamo dalla storia più bella di questa Coppa di Lega. Il Burton Albion continua a sognare grazie al gol di Hesketh: dopo aver fatto fuori Burnley e Nottingham Forest, anche il Middlesbrough è battuto. Martedì sera ha giocato anche il Manchester City, che ha avuto la meglio sul Leicester solo ai calci di rigore. I tempi regolamentari si erano chiusi sull'1-1, con le reti di De Bruyne e Albrighton.

They've done it!!



Congratulations @burtonalbionfc on reaching the semi-finals 👏🏻👏🏻👏🏻



A fantastic achievement by Nigel Clough and his team 💛🖤 pic.twitter.com/okH5VlgSfN — Carabao Cup (@Carabao_Cup) December 18, 2018

Spettacolo Spurs all'Emirates. Il Tottenham dà il meglio di sé nel mercoledì di coppa e si sbarazza dei rivali dell'Arsenal con un gol per tempo: prima Son e poi Alli regalano il passaggio del turno agli uomini di Pochettino, che si aggiudicano il North London Derby. Nell'altra partita il Chelsea fatica a venire a capo della pratica Bournemouth, risolta nel finale grazie al solito Hazard.

Quarti di finale:

Middlesbrough- Burton Albion 0-1

0-1 Leicester- Manchester City 1-2 (d.c.r)

1-2 (d.c.r) Chelsea -Bournemouth 1-0

-Bournemouth 1-0 Arsenal-Tottenham 0-2

Il sorteggio delle semifinali

Una volta terminato il doppio turno dei quarti, si è tenuto il sorteggio per le semifinali. L'urna ha messo di fronte Manchester City e Burton Albion da una parte del tabellone, Tottenham e Chelsea dall'altra.

🔢 And here's confirmation of the #CarabaoCup Semi-Final draw following tonight's fixtures.



Thanks to @petercrouch

and @piersmorgan for their help. We hope you enjoyed it...😉



>> https://t.co/irYN53utyq pic.twitter.com/SAZaRecUYs — Carabao Cup (@Carabao_Cup) December 19, 2018

Le sfide si giocheranno sul doppio confronto: Manchester City e Tottenham disputeranno la partita d'andata in casa (nella settimana che inizia il 7 gennaio), mentre il ritorno sarà in trasferta (due settimane dopo). Le vincitrici si incontreranno a Wembley nella finalissima del 24 febbraio.

Semifinali d'andata:

Manchester City-Burton Albion

Tottenham-Chelsea

Semifinali di ritorno: