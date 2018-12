Nigel Clough ha portato i Brewers in semifinale di Carabo Cup. L'impresa ricorda quelle del padre, il mito Brian che con Derby County e Nottingham Forest rivoluzionò il calcio inglese.

Burton Upon Trent è una cittadina di 43mila abitanti, nello Straffordshire, dominata dalla cattedrale e famosa per la sua acqua ricca di sali e solfati che serve per ammorbidire il sapore amaro del luppolo. Burton era la sede del mitico birrificio Bass, famosissimo nel XIX secolo e oggi attivo come National Brewry Centre. Non è un caso, dunque, che la squadra locale, il Burton Albion, sia nota anche come i Brewers. I birrai. Colori giallo e neri, il Burton Albion milita in League One, la terza serie inglese e oggi è semifinale di Coppa di Lega dove affronterà il Manchester City. Una storia affascinante, una storia che solo il calcio, quello di Sua Maestà in particolare, può raccontare.

Ma a rendere speciale questa vicenda non c'è solo il miracolo sportivo di un piccolo club di provincia che arriva a sfidare i campioni d'Inghilterra ina una semifinale, c'è anche l'allenatore del Burton. Il cognome è Clough. Vi dice nulla? Sì, il tecnico dei Brewers è Nigel Clough, figlio di Brian. L'eroe di Derby County e Nottingham Forest, con cui conquistò trofei e imperitura fama e soprattutto aura da leggenda. Protagonista di un meraviglioso libro di David Peace, poi tradotto su pellicola nel 2009 da Tom Hooper e in cui Clough padre è interpretato da Micheal Sheen.

Il libro e il film raccontano l'ascesa con il Derby County portato dalle serie minori fino al titolo di Premier League e con eroi indmenticabili come John O'Hare, Alan Hilton, John McGovern e Roy McFarland. Poi il passaggio al Leeds al posto di Don Revie che era stato chiamato a dirigere la nazionale inglese dopo il fallimentare Mondiale del '74. Clough e il Leeds United: un amore mai sbocciato, anzi, storia di un odio profondo per uno stile di gioco duro, violento, basato sul palla lunga e pedalare che caratterizzava Revie e gli Whites. Lui, invece, amante del bel calcio, di geometria e tattica, di un calcio totale d'ispirazione olandese si scontra con uno spogliatoio che non lo sopporta, fedele al rivale Don Revie e a una dirigenza che non ne supporta l'azione. Ma il suo calcio era anche disciplina e regole precise da seguire in modo quasi militaresco.

Coppa di Lega, Nigel sulle orme del mito Brian

Brian Clough è stato un rivoluzionario del football, la sua autobiografia ha un titolo che non ha bisogno di particolari spiegazioni: "Walking on water". Camminando sull'acqua. Tra il blasfemo e il geniale. Ma con l'elemento liquido ebbe sempre un legame insondabile, quasi metafisico, lui che quando era un giovane attaccante e segnava gol a ripetizione con il Middlesbrough (197 in 213 presenze) attirò le attenzioni di Bill Shankly, l'uomo che costruì uno dei Liverpool più grandi di sempre, che di lui diceva:

È battente come la pioggia di Manchester. Con la differenza che quella a volte smette, lui di segnare non smette mai.

Poi un infortunio al ginocchio ne interruppe prematuramente la carriera da calciatore e Brian Clough si reinventò allenatore. Diventando un mito. Due volte campione d'Inghilterra (una col Derby e una col Forest), due Coppe dei Campioni vinte coi Garibaldi Reds, una squadra leggendaria, che Clough schierava col 4-4-2 o col 4-3-3, fatta di palla a terra, di gioco rapido, contro il fango dei campi della terra d'Albione. Una squadra guidata dal portiere Shilton, da Anderson e Burns in difesa, in mediana c'era quel Mc Govern che lo seguiva dai tempi del Derby, Martin O'Neill e in avanti Woodcock e Birtles.

Quella squadra, che al primo anno da neopromossa vinse Premier e Coppa di Lega, qualificandosi alla Coppa Campioni che vinse l'anno successivo. Il suo calcio era estetica ed efficienza. Questa figlia di disciplina e regole precise da seguire in modo quasi militaresco: "Stai dritto, allarga le spalle e tagliati i capelli. Il resto verrà da sé", disse a McGovern la prima volte che lo vide all'Hartlepool. Col Nottingham Forest conquistò anche una Supercoppa Europea e altre tre Coppe di Lega.

La stessa competizione in cui Nigel, che di Brian è stato giocatore, ha vinto con il Forest nell'89 e nel '90. Anche lui giocatore offensivo, meno centravanti del padre, ma comunque con un certo fiuto per il gol, tanto da segnarne 129 in carriera. Una carriera spesa con le maglie dei Garibaldi Reds, di Liverpool, Manchester City e Burton Albion. Lì cominciò da giocatore-manager, concentrandosi più sul ruolo di allenatore e scontrandosi con la delusione del papà che lo voleva ancora in campo. Lo stile di gioco di Nigel è simile a quello del padre mentore, palla a terra, linee vicine, uso delle fasce. Razionalità ed efficienza. Il Burton è un piccolo club che milita nelle leghe inferiori, prima vince la Northern Premier League e poi nel 2009 porta il Burton in League Two. L'8 gennaio 2006, a Burton, arriva il Manchester United di Rooney, Solskjaer e di un giovanotto di nome Cristiano Ronaldo che entra al 61'. La partita finisce 0-0. Sì, esatto. Il Burton tiene e va a giocarsi il replay a Old Trafford e il centrocampista Chris Hall dichiara:

Il nostro elettrauto ha avuto una buona carriera, ci dice di concentrarci sulla partita contro il Stourbridge e non pensare alla stampa, alla pubblicità, ci tiene con i piedi per terra.

Storie di un calcio umano. A Old Trafford lo United s'impose 5-0. Fine del sogno. Ma il Burton sta costruendo e l'impronta di Nigel si vede. Nel 2009 lo chiama il Derby County, la squadra in cui iniziò il mito del padre Brian.

Nigel Clough, il Burton fino alle stelle

Sulla panchina dei Rams rimarrà quattro anni, con risultati alterni, episodi burrascosi con alcuni giocatori, vittorie esaltanti e sconfitte inaspettate, senza mai ottenere la promozione. Venne licenziato il 28 settembre 2013, dopo un avvio pessimo in campionato e la sconfitta contro i rivali del Nottingham Forest. La squadra in cui vinse guidato dal padre. Ma la sua carriera continua e Nigel Clough viene assunto dallo Sheffield United in League One, i risultati in campionato sono piuttosto ordinari, nessun picco rilevante, tanto che viene definito: "Un manager adatto a tenere in ordine le casse del suo club".

Ma lo straordinario arriva nel 2014, quando arriva fino alle semifinali di FA Cup. A Wembely gioca contro l'Hull City club di Premier League. La partita è spettacolare, lo Sheffield si porta in vantaggio due volte, poi viene rimontato, va sotto 4-2, prova la rimonta nel finale, ma non c'è niente da fare. Il sogno s'interrompe a un passo dall'ultimo atto. Ora Nigel ci riprova col suo Burton, tornato a casa nel 2015, capace di portare la squadra addirittura in Championship, un'impresa eccezionale per una squadra che gioca in un impianto dal nome altisonante "Pirelli Stadium" (a Burton Upon Trent l'azienda di pneumatici ha un grosso distaccamento) ma che ha una capienza di poco più di 6 mila posti.

Ho capito che ce l'avremmo fatta al 92' della penultima giornata, quando un gol di Tony Naylor ci ha fatto battere il Gillingham. Penso se ci fosse stato mio padre, più che incoraggiarmi con una carezza, mi avrebbe urlato di muovere il f.....o c...o e portare la mia squadra in Championship.

Il Burton si salva al primo tentativo, retrocede poi l'anno successivo. Quello terminato a maggio scorso. Ora la nuova avventura in League One e la scalata in Coppa di Lega. I Brewers hanno eliminato Shrewsbury Town, Aston Villa, Burnley, Nottingham Forest e Middlesbrough ai quarti di finale. Nigel ha fatto l'impresa nella città in cui nacquero i suoi genitori, prima aveva eliminato il Forest che fu la squadra più importante nella carriera sua e del padre, quella che gli costò l'esonero dal Derby nel 2013. In un rincorrersi di segnali e giochi del destino che regalano a questo gioco un tocco di affascinante e seducente magia.

Differenze e orgoglio

Ora il City, il titano, un avversario quasi impossibile da battere. Ma il Burton vuole sognare, nel segno di Clough, un nome che ha abituato a imprese inimmaginabili:

Siamo realisti, sappiamo quanto sarà difficile, siamo ai limiti dell'impossibile. Non ho guardato nemmeno le date delle partite, ci godiamo il momento, abbiamo fatto un grande cammino, essere nei primi quattro quando a partire erano 92 club è già qualcosa di straordinario per il Burton. Poi vincere qui, a Middlesbrough, dove sono nati i miei genitori, per me è speciale.

Nigel è diverso dal padre Brian. Hanno caratteri diversi, diversi modi di porsi con il prossimo. Stampa compresa. Nigel ha sì sangue inglese, che ogni tanto lo porta a qualche uscita un po' sopra le righe, ma è fondamentalmente un uomo pacato, dai modi abbastanza gentili, senza eccessivi picchi di strafottenza, di superba dialettica che invece caratterizzava il Clough senior. Un uomo spesso impossibile, arrogante, dal carattere difficile, dall'ego smisurato, irriverente, sfacciato, spesso offensivo. Come lo fu nei riguardi della Juventus e di tutti gli italiano dopo una semifinale di Coppa Campioni persa dal Derby County contro i bianconeri. Nigel no, mantiene uno stile completamente diverso. Anche se il legame con il padre, scomparso nel 2004, resta fortissimo:

So che sarebbe orgoglioso del fatto che abbiamo tenuto la porta inviolata, del nostro cammino. È divertente pensare che il suo Nottingham Forest quando giocava fuori casa, spesso lo faceva completamente in giallo, come le nostre divise. Spero che in quello che sto facendo ci sia qualcosa di suo, non al livello di quello fatto da lui, ma almeno con lo stesso impegno.

E piace pensare a qualunque appassionato che ora papà Brian stia riempiendosi d'orgoglio per l'impresa del figlio dei suoi Brewers. Piace sicuramente ai tifosi di Derby County e Nottingham Forest, le due squadre della vita di Brian Clough, che tramite i social hanno cominciato a inondare di messaggi di congratulazioni il giovane Nigel. Contro il City sarà quasi impossibile. Vero. Ma il calcio, quello inglese in particolare, sa raccontare storie bellissime e quel cognome porta con sé un destino di romantica imprevedibilità.

