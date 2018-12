Piene garanzie di investimenti e mano libera sul mercato. Florentino Perez vuole una rifondazione ed è sempre stato un estimatore del portoghese. Dubbi dello spogliatoio.

0 condivisioni

59 minuti fa di Alberto Casella

Al Manchester United non ne potevano più di lui e la cosa, probabilmente era reciproca. Indizi e prove non mancano, dall'ultimo calciomercato, più che dimezzato rispetto ai due precedenti, agli atteggiamenti e ai rapporti sempre più freddi fra Mourinho, squadra e club.

Così ora che al suo posto è stato chiamato Ole Gunnar Solskjaer, il portoghese, subito tornato nella sua casa di Londra, ne approfitta per girare in tuta e fare shopping da Harrods. Non ha voglia di parlare ma in 48 ore i lineamenti si sono già ammorbiditi, perdendo quella tensione e quella durezza che avevano acquistato negli ultimi tempi.

L'uscita di Mourinho dallo United, però, non ha aperto soltanto il fronte della sua successione fra qualche mese, quando finirà la missione del 'caretaker' norvegese, ma ha acceso i riflettori del calciomercato anche su quei top club che devono ancora riempire la casella della panchina per la prossima stagione.

getty

Calciomercato: il Real Madrid tratta con Mourinho

E il fronte più caldo sotto questo aspetto è nella capitale spagnola, sponda Bernabeu. Stando a El Pais, infatti, la Casa Blanca avrebbe deciso di considerare la stagione in corso come transitoria per il Real Madrid, che Florentino Perez vorrebbe sottoporre a rifondazione nella prossima estate. Il presidente sarebbe venuto nella consapevolezza della necessità di dover demolire parte della vecchia squadra per crearne una nuova. E nei piani delineati dalla dirigenza, nessuno possiede requisiti migliori di Mourinho per guidare questa riforma epocale quanto traumatica.

getty Florentino Perez ha deciso di rifondare la squadra

Non è un mistero che don Florentino sia ammiratore di lunga data del portoghese che ha già guidato la squadra dal 2010 al 2013, tanto da essere disposto nei suoi confronti a infrangere la regola autoimposta di non degnare di considerazione chi lascia il Real di propria volontà, come allora aveva fatto Mou. Secondo la fonte spagnola, dunque, a Solari sarebbe stato fatto firmare un contratto inusualmente lungo per un traghettatore solo per fornirlo dei crismi di credibilità e autorità nei confronti dello spogliatoio. Ma negli stessi giorni sarebbe partita la campagna di calciomercato per Mourinho.

getty Mourinho ha lasciato buoni ricordi al Real Madrid

Offerti 20 milioni all'anno

La maggior parte dei soci del club pare essere convinta che solo il carisma e l'autorevolezza di Mou possano risolvere l'attuale delicata situazione del Real Madrid e per questo starebbero dando pieno appoggio a don Florentino, tanto che nelle scorse settimane sarebbero già state presentate due offerte a Jorge Mendes: la prima di 15 milioni all'anno, cortesemente respinta, la seconda di ben 20 milioni, in attesa di risposta. Nell'accordo col portoghese rientrerebbero anche disponibilità finanziaria e pieni poteri sul calciomercato, elementi quanto mai necessari per la rifondazione.

getty Mourinho al Real con Cristiano Ronaldo

Le reazioni dello spogliatoio

Si prospetta dunque un'estate di trattative torride, dove un Real Madrid tornato bulimico, dopo tre stagioni chiuse con un attivo fra acquisti e cessioni di quasi 70 milioni complessivi, potrebbe tornare a fare concorrenza agli sceicchi più spendaccioni. Conoscendo il portoghese, poi, la sua difficilmente sarà una rivoluzione di velluto e a rischiare il posto saranno soprattutto quelli della vecchia guardia, che fra l'altro potrebbero innescare un interessante effetto domino in Europa. Non per niente uno come Marcelo - che insieme a Sergio Ramos non ebbe un ottimo rapporto con Mou - deve aver già fiutato l'aria che tira e, richiesto di un commento ad Abu Dhabi, ha dichiarato:

È un peccato che un grande allenatore come lui sia senza club. Non sono io che decido se torna, ma apprezzo molto quello che ha fatto per me a Madrid.