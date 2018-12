Il direttore sportivo del PSG si scaglia conto il club catalano: "Barcellona scorretto, hanno parlato con Rabiot di nascosto". E il ragazzo rischia la tribuna.

un'ora fa di Andrea Bracco

Tregua? Nemmeno per sogno. La tanto agognata pace tra Barcellona e PSG è ben lontana dall'essere messa in pratica. Le due società, poche ore dopo la voce di calciomercato uscita riguardo al futuro di Adrien Rabiot, si sono nuovamente scontrate sulle frequenze di RMC Sport, emittente francese che nella serata di mercoledì ha intervistato telefonicamente il direttore sportivo del PSG Antero Enrique.

Il dirigente non ha usato mezze frasi per scagliarsi contro la società catalana rea, secondo il ds spagnolo, di aver ancora aggirato le regole per trarre un vantaggio nella corsa al cartellino di Rabiot. Il centrocampista francese proprio in questi giorni ha fatto sapere che non intende continuare la sua avventura al PSG, club col quale ha esordito nel professionismo e vinto i suoi primi trofei in carriera. Rabiot vuole lasciare la Francia, come ha confermato anche mamma Veronique, colei che cura gli interessi del ragazzo. Situazione delicata, dunque, perché l'entourage di Rabiot questa volta non ha la minima intenzione di rinnovare il contratto.

Proprio per questo, il centrocampista è stato di fatto messo fuori rosa dallo stesso Antero Enrique che, nei giorni scorsi, aveva spiegato alla stampa che il club non avrebbe tollerato un ulteriore rifiuto per il rinnovo del contratto. Il PSG, secondo il ds, avrebbe già fatto tre proposte tutte al rialzo, rispedite al mittente dalla mamma procuratrice di Rabiot. Il PSG non vuole trattenere per forza il classe 1995 di Saint Maurice, ma contestualmente avrebbe necessità di venderlo bene per portarsi a casa un po' di entrate fresche, sempre comode in tempi di faida con la UEFA. Invece no: Rabiot vuole andarsene e vuole farlo a parametro zero, una pretesa dietro alla quale i parigini vedono la regia occulta del Barcellona.

Calciomercato, il ds del PSG contro il Barcellona: "Non rispettano le regole"

In tema di calciomercato ci sono delle regole non scritte basate sul rispetto reciproco che ci dovrebbe sempre essere tra club rivali. Poi ce ne sono altre, queste sì scritte chiare e tonde, che vietano tassativamente a una società di andare a trattare direttamente con un giocatore, senza prima interpellare chi ne detiene il cartellino. L'unica eccezione, come nel caso di Rabiot, riguarda giocatori in scadenza di contratto a fine stagione, con i quali è possibile accordarsi già a partire dal mese di gennaio precedente. Secondo Enrique però il Barcellona lavorerebbe da tempo per convincere Rabiot a non rinnovare:

Sono dispiaciuto ma non sorpreso dal comportamento del Barcellona: ci sono club che sono abituati a non rispettare le regole.

Il dirigente del PSG, parlando alla tv francese, ha spiegato per filo e per segno quella che secondo lui è stata la strategia dei catalani per mettere il giocatore contro la sua attuale società. Secondo Enrique, le due parti si erano già accordate durante il calciomercato estivo e il Barcellona, facendo leva sulla volontà del calciatore, si sarebbe presentato con un'offerta molto bassa durante le ultime ore di trattative:

Il Barcellona è arrivato da noi alle ore 20 del 29 agosto con un'offerta che faccio fatica a non considerare un insulto. Il mercato finiva il giorno dopo, ma per un giocatore come Adrien è impossibile accordarsi nell'arco di 24 ore. Per questo sono sicuro che tra di loro fossero già d'accordo, altrimenti non sarebbero venuti a Parigi a mancarci di rispetto.

Quelle del direttore sportivo spagnolo sono parole gravi, pesanti ma anche decisamente necessarie. Qualche ora prima del suo intervento infatti è stata la mamma di Rabiot a provare a smuovere un po' le acque, rilasciando un'intervista ai media francesi nella quale si lamentava del fatto che suo figlio fosse di fatto un ostaggio del PSG e che il club, nonostante le richieste, non è disposto assolutamente a liberarlo. Il rapporto tra il PSG e la signora Rabiot non è affatto - per usare un eufemismo - idilliaco, tanto che in passato più volte la società si è lamentata apertamente di dover trattare con lei.

Adesso però si rischia di arrivare a uno scontro totale. Da un lato c'è il Barcellona, l'unica parte in causa che può legittimamente considerarsi in una situazione di forza, mentre dall'altra ci sono Rabiot e il PSG: il primo, probabilmente, finirà la stagione in tribuna, mentre la società sarà costretta a dover rinunciare a uno dei suoi titolari per mandare un messaggio all'intera squadra. Tuchel non sarà contento, ma già sapeva nei giorni scorsi a cosa sarebbe andato incontro:

Non so come finirà questa vicenda, ma al momento non sarei troppo sicuro che Rabiot rimarrà con noi a fine stagione.

Vada come vada, a perderci sarà il tecnico tedesco, al quale il presidente Al Khelaifi ha chiesto una grande campagna europea in Champions League. Nel frattempo, Enrique ci tiene a precisare che in casa PSG nessuno può accampare pretese, nemmeno il Barcellona:

La madre del ragazzo dice che non li abbiamo mai ascoltati. Certo, volevano andare via gratis. Gli scorretti sono stati loro, accordandosi di nascosto col Barcellona. Ma noi non siamo abituati a lavorare in questo modo, ci vorrebbe più rispetto da parte di tutti, anche da chi non conosce il significato di tale parola.

Pace fatta? Nemmeno per sogno. Per vedere Barcellona e PSG scambiarsi un ramo d'ulivo dovrà passare ancora molto tempo.