I media spagnoli assicurano che il Milan è il favorito per la corsa all'attaccante colombiano. Può arrivare in prestito semestrale, in ballo anche il riscatto di André Silva.

un'ora fa di Andrea Bracco

Il calciomercato invernale del Milan potrebbe cominciare dalla Spagna. La squadra rossonera necessita di rinforzi in difesa e a centrocampo ma, almeno secondo quanto trapelato in queste ultime ore, Leonardo è fermamente intenzionato a iniziare l'opera di restauro partendo dal reparto offensivo. Sono passate poche settimane da quando il Milan sembrava poter chiudere per Zlatan Ibrahimovic: l'arrivo del centravanti svedese avrebbe stuzzicato non poco l'ambiente per i più disparati motivi.

Certo, poi Gattuso avrebbe dovuto gestirlo, cosa non facile né scontata vista la presenza in rosa di due pezzi da novanta come Higuain e Cutrone, coi quali – almeno sulla carta – Ibrahimovic non sembrava potersi integrare al meglio. Fosso scampato? Forse, ma non lo sapremo mai perché nel frattempo l'ex centravanti del Manchester United ha deciso di fermarsi in California per chiudere la propria carriera con i Los Angeles Galaxy.

Così in casa rossonera si stanno vagliando diverse ipotesi sul profilo che potrebbe invece risultare un buon innesto dal punto di vista tattico e di qualità. Dalla Spagna assicurano che la dirigenza milanista negli scorsi giorni ha chiamato il Siviglia per sondare la disponibilità a tornare in Italia di Luis Muriel. L'attaccante colombiano, che in passato aveva trovato parecchio spazio nella rosa andalusa, con l'arrivo di Pablo Machin è stato messo ai margini. Per questo il Milan, anche in previsione di strapparlo in saldo, starebbe seriamente pensando di imbastire una trattativa per regalarlo come primo rinforzo a Gattuso.

Calciomercato Milan, il nome nuovo è Luis Muriel

Il nome di Muriel accostato al Milan impone delle riflessioni di varia natura. La prima riguarda la formula con la quale al Milan converrebbe prenderlo; Muriel conosce molto bene il nostro campionato avendoci già giocato per diverse stagioni quando ha difeso i colori di Udinese e Sampdoria, ma non è mai stato un giocatore particolarmente continuo e, di conseguenza, per valutarlo al meglio Leonardo vorrebbe chiederlo in prestito per sei mesi.

In questo modo verrebbe osservata la sua tenuta fisica e, soprattutto, ci sarà il modo di capire con calma se i motivi della sua attuale esclusione dal Siviglia sono di natura tecnica o altro. In tal caso, Muriel sarebbe un'ottima opzione di calciomercato, anche perché tatticamente porterebbe un po' di sana novità in casa rossonera. Gattuso potrebbe gestirlo al meglio sia facendolo giocare da seconda punta nel 4-4-2 e sia da esterno in un 4-3-3, ruoli in cui il colombiano ha dimostrato di saper dare il meglio. Muriel, all'occorrenza, potrebbe addirittura fare la prima punta: difficilmente ce ne sarà bisogno, ma rispetto a Ibrahimovic quella del colombiano sembra una soluzione decisamente più funzionale.

Anche André Silva nella trattativa

Inoltre, sul Milan pende sempre la grana legata a Higuain. Il centravanti argentino, arrivato durante la sessione estiva di calciomercato, ha giocato la sua peggior prima parte di stagione da quando è arrivato in Italia. Per questo il suo riscatto dalla Juventus, fissato a 36 milioni di euro, non è così scontato. In tal caso l'arrivo di Muriel avrebbe ancora più senso e, nel caso in cui il Pipita dovesse andare via, potrebbe non essere il solo volto nuovo del reparto offensivo.

Una delle carte che intenderà giocarsi Leonardo per strappare il classe 1993 alle sue condizioni è quella che porta ad André Silva: il Milan è ancora proprietario del cartellino ma il centravanti ha già fatto sapere che in Andalusia si trova bene e vorrebbe rimanerci. Per i rossoneri non ci sono problemi e anzi, qualora il Siviglia si dimostrasse disponibile per Muriel, il club potrebbe scalare qualcosa dai 43 milioni fissati per il riscatto del portoghese. In questo modo si andrebbe a verificare una situazione dalla quale guadagnano tutti. Anche Gattuso, che finalmente troverebbe un attaccante in grado di dare imprevedibilità al reparto.