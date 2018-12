Il terzino brasiliano ha rinnovato il suo contratto con i bianconeri.

0 condivisioni

2 ore fa

Alex Sandro sposa nuovamente la Juventus. Il terzino brasiliano ha rinnovato il suo contratto con i bianconeri fino al 2023, ora è ufficiale. A dare l'annuncio della firma è stata la società attraverso i suoi canali social, scatenando l'entusiasmo dei tanti tifosi della Vecchia Signora che temevano una cessione dell'ex Porto.

Arrivato nell'estate del 2015, in maglia bianconera il brasiliano ha vinto tre scudetti e tre coppe Italia. In totale ha giocato 134 partite e segnato nove gol, senza dimenticare i 18 assist e i 127 cross sfornati.

"Le sue abilità in campo sono innegabili - si legge sul comunicato ufficiale della Juventus - ma Alex Sandro si è sempre distinto anche per la sua grande professionalità, per l'impegno che ha profuso in ogni sessione di allenamento, in ogni partita e in ogni momento".