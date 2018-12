Il giovane centravanti lascerà Torino a gennaio: i Lancieri sono in pole position e i campioni d'Italia sperano di aprire i discorsi anche per il talento olandese.

3 ore fa di Daniele Minuti

In casa della Juventus sono già iniziate le grandi manovre che porteranno la società a plasmare la rosa bianconera del futuro nelle prossime sessioni di calciomercato. I bianconeri, che quest'anno più delle scorse stagioni sono la definizione di "istant team", vogliono comunque rimanere vigili su i giovani talenti in circolazione.

Per questo il mirino dei campioni d'Italia è spesso fissato sui giocatori più promettenti d'Europa, con il nome di Matthijs de Ligt dell'Ajax che è sempre più caldo: il fresco vincitore del premio Golden Boy 2018 è infatti uno dei grandi sogni della società torinese che vorrebbe svecchiare il reparto difensivo (come dimostrato dai passi avanti per il rinnovo contrattuale di Daniele Rugani).

Il futuro del talento olandese però si potrebbe intrecciare con quello di un altro "golden boy", quel Moise Kean che è già in forza alla Juventus senza però riuscire a trovare spazio. Il giovane attaccante potrebbe lasciare la Serie A già durante il calciomercato di gennaio e una delle destinazioni più probabili sembra proprio essere l'Ajax.

Calciomercato Juventus, Kean è la chiave per de Ligt?

Kean è uno dei pochi prodotti delle giovanili bianconere ad arrivare in prima squadra (escludendo Rugani e Spinazzola che fecero la trafila nei vivai di Empoli e Siena prima di arrivare a Torino) ma l'affollamento nel reparto offensivo della Juventus non gli ha permesso di giocare con continuità in questa stagione. Emblematico il dato che mostra come abbia giocato più minuti nella Nazionale maggiore che nel club dall'inizio dell'anno.

Secondo la Stampa, il classe 2000 potrebbe andar via durante la finestra di calciomercato di gennaio e l'Ajax sarebbe molto interessato: per la Juventus sarebbe una soluzione gradita visto che i Lancieri non hanno paura di schierare i giovani e Kean avrebbe addirittura la chance di giocare un ottavo di finale di Champions League contro il Real Madrid.

In più sarebbe un modo per allacciare i rapporti con la società olandese in vista di un possibile assalto a de Ligt nella prossima estate. Kean ha già dichiarato di non aver ancora deciso il suo futuro ("Non so se andrò all'estero, voglio solo lavorare per migliorarmi") ma il passaggio all'Ajax renderebbe felici tutte le parti: il ragazzo, la Juventus e forse anche de Ligt.