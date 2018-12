Il nuovo ad dell'area sportiva conta di risolvere la situazione Maurito a gennaio: nuovo contratto senza clausola. Ma il sogno rimane sempre il centrocampista del Real Madrid.

0 condivisioni

45 minuti fa di Francesco Bizzarri

Subito dietro la scrivania, non ci sono feste che tengano. Il nuovo ad dell’area sportiva dell’Inter, Beppe Marotta, non perde tempo: all’orizzonte c’è il calciomercato di gennaio. Un mese freddo per il clima, ma caldo per gli affari. Sul tavolo la prima missione: il rinnovo di Mauro Icardi.

Le ultime voci fanno paura ai tifosi dell'Inter. Bisogna trattare con Wanda Nara, moglie e procuratrice dell’attaccante argentino, che in queste ore in maniera poco velata ha ammesso che la firma per il nuovo contratto di Maurito è ancora lontana. In società mantengono la calma, c’è anche il ds Ausilio in prima linea a gestire la situazione.

Ma non solo il rinnovo di Icardi. Sul taccuino dell’ex dirigente della Juventus c’è anche il sogno di calciomercato della scorsa estate: Luka Modric. Il nuovo Pallone d’Oro, in scadenza di contratto con il Real Madrid nel 2020, non ha ancora fatto sapere nulla sul suo futuro. Sbarcare a Milano rimane ancora un’opzione.

Getty Images Calciomercato Inter, Marotta in tribuna a San Siro

Calciomercato Inter, Marotta lavora per Icardi e Modric

La prima pagina dell’agenda di calciomercato di Marotta è tutta per Mauro Icardi. C’è l’intenzione di rinnovare il contratto al bomber argentino, in scadenza nel 2021. Nuovo accordo sino al 2023, con un ingaggio che passerebbe dai 5,3 compresi di bonus odierni a 6 milioni bonus compresi. C’è distanza tra le parti, ma a gennaio si può davvero chiudere. Marotta non ha fretta, sta lavorando anche sulla clausola rescissoria che vale 110 milioni ed è valida solo per l’estero. L’intenzione è di toglierla dal nuovo contratto. Si attende la fine dell’anno, le ultime tre partite di campionato, poi va fissato l’appuntamento.

E poi? Il lavoro non finisce qua. Prima di tutto ci sono da tenere sempre in considerazione i paletti imposti dal Fair Play Finanziario: entro il 30 giugno servirà una plusvalenza tra i 40 e i 50 milioni di euro. Una soluzione: la partenza di un big. Un sacrificio che ad oggi pare forzato, con Milan Skriniar (ha un contratto fino al 2022) indiziato numero uno a fare le valigie.

E per luglio 2019 si tornerà a lavorare su Luka Modric. Il croato andrà per i 34 anni e in estate sarà agli sgoccioli del suo contratto con il Real Madrid. L’Inter in estate ci ha provato davvero, salvo poi impattare contro il muro creato da Florentino Perez, già arrabbiato per l’addio di Cristiano Ronaldo. I nerazzurri seguono la situazione con particolare attenzione e preparano un tesoretto proprio per lui.