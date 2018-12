Svelata l'offerta presentata in estate dai bianconeri per il capitano dei nerazzurro.

0 condivisioni

3 ore fa

Un clamoroso retroscena di calciomercato svelato da Wanda Nara, moglie e agente del capitano dell'Inter Mauro Icardi. "Sì, Mauro è stato con un piede fuori dall'Inter. Volevano mandarlo alla Juve a far coppia con Cristiano Ronaldo, ma lui ha rifiutato perché vuole solo l'Inter", queste le parole della procuratrice dell'argentino durante la trasmissione Tiki Taka.

Dichiarazioni a cui hanno fatto seguito le reazioni di Piero Ausilio e Beppe Marotta, rispettivamente ds e ad dell'Inter: "Di queste cose si parla nelle sedi opportune". L'ex dirigente della Juve ha ammesso però che un sondaggio da parte dei bianconeri per l'ex Sampdoria è stato fatto eccome, vista la necessità di piazzare Higuain.

L'edizione odierna del Corriera della Sera svela l'offerta fatta dalla Juventus per Mauro Icardi: 50 milioni più il cartellino del Pipita, una maxi proposta che l'Inter avrebbe inizialmente preso in considerazione e poi accantonato per non creare malumori nell'ambiente. Anche Icardi ci avrebbe messo del suo rifiutando una ricca proposta e spingendo per la permanenza a Milano.

Calciomercato Inter, rinnovo Icardi: la situazione

Intanto continua a tenere banco la questione del rinnovo di Mauro Icardi, che ha un contratto in scadenza nel 2021. Ausilio e Marotta hanno detto pubblicamente che due mesi fa è stata presentata un'offerta al giocatore non ritenuta congrua, ovvero 6 milioni all'anno contro i 10 richiesti da Wanda Nara. A 8 si potrebbe raggiungere un accordo. C'è inoltre da affrontare la questione della clausola rescissoria di 110 milioni (valida soltanto per l'estero dall'1 al 15 luglio) che l'Inter vorrebbe eliminare. Wanda invece vorrebbe che ad un minore aumento corrispondesse una minore clausola.