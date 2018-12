Dopo un inizio di stagione molto difficile il numero 10 giallonero sta finalmente trovando spazio. Il suo contratto scade nel 2020, ma in estate può arrivare il rinnovo.

2 ore fa di Elmar Bergonzini

Finalmente il riscatto. Mario Gotze sta venendo fuori dal periodo di difficoltà. Lentamente, ma ne sta venendo fuori. Nelle prime sei partite di Bundesliga non ha giocato nemmeno un minuto. In tre circostanze non è neanche stato convocato. Dalla settima alla sedicesima giornata ha saltato solo una gara, partendo titolare in cinque occasioni. Questo può avere ripercussioni anche sul calciomercato.

Fino a inizio ottobre, infatti, Gotze non sembrava far parte del progetto tecnico di Lucien Favre. L'idea era quella di lasciare il Borussia Dortmund per sganciarsi da un club che sicuramente gli ha dato tanto ma che lo mette anche parecchio sotto pressione. Ora le cose sono cambiate. Mario infatti non verrà di certo ceduto nel calciomercato invernale.

Il Borussia Dortmund è in piena corsa per il titolo in Bundesliga e non verranno quindi ceduti giocatori che, in un modo o nell'altro, possono essere utili al raggiungimento dell'obiettivo. Nonostante la sconfitta del BVB contro il Dusseldorf nell'ultimo turno di Bundesliga e la vittoria del Bayern contro il Lipsia, i gialloneri hanno ancora 6 punti di vantaggio sui bavaresi. In queste condizioni è obbligatorio puntare al titolo. Se si confermasse a questi livelli, Gotze potrebbe riuscire a strappare un rinnovo e continuare a vestire il giallonero anche oltre la naturale scadenza del contratto prevista per il 2020.

Getty Images Mario Gotze non verrà ceduto durante il prossimo calciomercato

Calciomercato Borussia Dortmund, Gotze può rinnovare

Le prestazioni di Gotze hanno convinto mister Favre prima e i dirigenti del Borussia Dortmund poi. A causa della malattia (soffriva di un disturbo del metabolismo energetico che gli impediva di bruciare i grassi) e dei tanti infortuni, non è più la stella di inizio carriera, non è più così determinante, ma è comunque una risorsa importante. La crescita degli ultimi mesi è evidente, oggettiva, e lo stesso Gotze è convinto che il peggio ormai sia alle spalle:

Ci sono stati alti e bassi quest'anno. Ci sono state alcune sfide da vincere che ho accettato volentieri, dato che penso che ogni sfida nasconda la possibilità di crescere ancora. Attualmente le cose vanno bene. Ultimamente ho la sensazione che i giudizi dei giornalisti su di me siano meno estremi che in passato, questo mi fa bene perché gioco più sereno.

Getty Images Mario Gotze con la maglia del Borussia Dortmund

E la serenità lo sta aiutando a riemergere. Gotze è tornato a essere un giocatore importante per il Borussia Dortmund che punta a vincere il campionato. Esattamente come era all'inizio della sua carriera con Klopp. Finalmente è arrivato il riscatto. E parlando con termini tipici del calciomercato, grazie al riscatto può arrivare il rinnovo.