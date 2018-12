Il difensore tedesco è scontento perché gioca poco e con l'acquisto del francese avrebbe ancora meno spazio. Rummenigge: "Al momento non posso confermare nulla".

0 condivisioni

2 ore fa di Elmar Bergonzini

La notizia ha fatto il giro del mondo, ormai è di dominio pubblico. Il Bayern Monaco vuole prendere Lucas Hernandez dell'Atletico Madrid. Anzi, stando a quanto riportato da Marca la trattativa di calciomercato è alle battute conclusive. Si sta però innescando un effetto domino. Perché se il francese dovesse effettivamente trasferirsi a Monaco, potrebbe spingere Mats Hummels ad andarsene.

Nella propria storia il Bayern Monaco non ha mai speso più di 41,5 milioni per un singolo giocatore (Tolisso), anche per questo la spesa paventata da Marca (circa 80 milioni) sarebbe particolarmente significativa. Nella finestra estiva del calciomercato i bavaresi non hanno speso nemmeno un euro, motivo per cui il presidente Hoeness ha promesso investimenti importanti nel prossimo futuro.

L'amministratore delegato del Bayern Monaco ha però cercato di ridimensionare le voci relative alla trattativa con l'Atletico Madrid, assicurando che non si è affatto a un passo dalla chiusura della stessa:

Non confermo né smentisco la trattativa. Le cose si possono confermare solo quando sono ufficiali. Lui comunque ha una clausola di rescissione...

Getty Images Lucas Hernandez, obiettivo di calciomercato del Bayern Monaco

Calciomercato Bayern Monaco, se arriva Hernandez parte Hummels

Parole significative. Perché Rummenigge fa capire che se il Bayern non dovesse trovare un'intesa con l'Atletico Madrid, potrebbe effettivamente sfruttare la clausola di rescissione presente nel contratto del giocatore (proprio di 80 milioni). Eppure dal club spagnolo fanno sapere che Hernandez non ha intenzione di partire a gennaio. Il presidente dei Colchoneros, Enrique Cerezo, si è mostrato anche piuttosto sicuro:

Non ci sono arrivate offerte. Lucas è nostro e vuole restare qui. Non so nulla del Bayern, ma vogliamo costruire una grande squadra, cosa che non si fa vendendo.

Getty Images Hummels potrebbe lasciare il Bayern Monaco

A Monaco fremono. Il Bayern quest'anno ha dimostrato di avere gravi problemi in difesa. Hernandez, che sia all'Atletico che con la maglia della nazionale francese ha dimostrato di essere uno dei difensori più promettenti in circolazione, potrebbe sistemare le cose. L'arrivo di Hernandez però toglierebbe ulteriormente spazio a Hummels. L'ex Borussia Dortmund è ormai la terza scelta dietro a Sule e Boateng e non ha intenzione di indietreggiare ancora nelle gerarchie. Il direttore sportivo Salihamidzic ha confermato il malumore di Hummels:

Se uno come lui non gioca è evidente che cerchi il confronto. Ha voluto parlare con me e con Rummenigge. Ci ha spiegato il suo punto di vista, io il mio. Credo che siamo arrivati a un punto di incontro, anche se non rivelerò i dettagli del colloquio.

La notizia del Bayern su Hernandez è ormai di dominio pubblico. Attenzione però alle conseguenze. Perché se i bavaresi dovessero chiudere la trattativa di calciomercato con il francese, Hummels potrebbe emigrare in Inghilterra, dove Chelsea e Tottenham gli stanno già facendo l'occhiolino.