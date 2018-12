Il giocatore del Valencia arriverà in prestito con diritto di riscatto per la somma totale di 27 milioni di euro: nel pomeriggio le visite mediche.

Daniele Minuti

Se c'è una squadra che in questo inizio di stagione ha dimostrato di poter fare anche a meno dei rinforzi durante il calciomercato di gennaio, questa è sicuramente il Barcellona: i campioni di Spagna in carica sono in testa alla Liga e hanno passato comodamente il girone di Champions League da imbattuti e primi del girone.

Eppure in casa blaugrana continuava a esserci il problema legato ai difensori, in particolare dovuta ai problemi fisici cronici che affliggono sia Vermaelen che Umtiti. Per questo motivo il club catalano era alla ricerca di un giocatore che potrebbe entrare a far parte della batteria dei centrali a disposizione di Valverde già dalla sessione invernale.

Dopo aver valutato vari profili (fra cui Christensen del Chelsea che secondo la stampa spagnola sembrava essere il primo della lista), il Barcellona ha definitivamente chiuso per il primo colpo del suo calciomercato di gennaio: dal Valencia infatti arriverà l'ex difensore interista Jeison Murillo.

È Marca a dare per chiusa l'operazione con i Murcielagos: dopo giornate di intensa trattativa con il club catalano infatti è arrivato l'ok da parte del Valencia alla cessione di Murillo alla squadra blaugrana con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto.

Per il passaggio del colombiano, il Barcellona pagherà subito la somma di 2 milioni di euro e l'eventuale riscatto che potrà avvenire durante il calciomercato estivo sarà fissato a 25 milioni. L'accordo fra le due società è arrivato in mattinata e appena ha ricevuto la notizia, Murillo è subito partito in vista della Catalogna.

Nel tardo pomeriggio di oggi l'ex difensore dell'Inter svolgerà le visite mediche di rito prima di firmare il suo nuovo contratto con il Barcellona, con cui potrà iniziare ad allenarsi dopo l'apertura ufficiale della finestra di mercato fissata per il 1 gennaio.