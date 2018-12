Adriano si dà al cinema: contratto firmato

Nella sua carriera (apparentemente conclusa, ma non si sa mai) ha collezionato tra le altre cose 3 campionati di Serie A, 2 coppe Italia e 3 supercoppe con l' Inter (di cui è ancora oggi il marcatore più prolifico di sempre in Champions League), più 2 campionati brasiliani (uno con il Flamengo e uno con il Corinthians). Chi lo sa, magari in un futuro su quella bacheca potrà anche appoggiare un Oscar.

Il primo progetto uscirà nelle sale nel 2020 e promette di essere un film molto interessante: Adriano ha infatti accettato di mettersi a nudo, raccontando per filo e per segno tutta la sua vita, compresi i demoni dell'alcol e della depressione che purtroppo lo hanno portato a depauperare un patrimonio tecnico immenso, dal quale avrebbe potuto raccogliere certamente molto di più.

Uno sarà un documentario dedicato proprio alla sua vita , partendo dalla sua infanzia nella favela di Vila Cruzeiro, a Rio de Janeiro, passando per il successo ottenuto da professionista, fino ad arrivare al declino e tutti i problemi che l'hanno causato. Un altro invece dovrebbe essere una commedia, sulla quale però non sono ancora emersi dettagli o indicazioni di sorta.

Un breve cameo da attore, quello dell'ex giocatore in Serie A di Inter, Parma, Fiorentina e Roma, che avrà anche un seguito. La notizia è infatti che, dopo aver dato una volta per tutte l'addio al calcio, Adriano proverà a intraprendere una nuova carriera, quella di attore.

Il geniale finale a sorpresa dell'ultimo spot di DAZN per pubblicizzare la trasmissione della partita di Serie A tra Juventus e Roma, ha lasciato sorridente la maggior parte degli spettatori. Inevitabile sia così quando, dopo l'urlo "Adrianaaa" di Javier Pastore, si presenta al campanello lui, Adriano , l'Imperatore. Il suo sorriso (con annesso occhiolino) non può che essere contagioso.

