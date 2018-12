Inter, Ausilio risponde a Wanda Nara: "Rinnovi? In ufficio, non sui social"

Inter, Ausilio risponde a Wanda Nara: "Rinnovi? In ufficio, non sui social"

Il 2018 è stato bellissimo, l'Inter è tornata in Champions League grazie al gol di Vecino e ora abbiamo tutto per vincere, sia in campo che fuori. Non si tratta di presunzione, si tratta di fiducia e convinzione

Se penso a cinque anni fa mi rendo conto che siamo migliorati tantissimo, ora siamo competitivi con le squadre più forti del mondo e ci temono. Non dobbiamo fermarci, continuiamo così. A volte vedendo le partite dell'Inter penso che siamo invincibili, in questo momento tanti giocatori vogliono venire da noi

Sono convinto che l'Inter - ha esordito Zhang, come riportato da fcinternews - riuscirà a schiacciare tutti, sia in campo che fuori. Il nostro obiettivo è tornare a conquistare titoli e ambire sempre alla vittoria

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK