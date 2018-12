Ad oggi il Frosinone occupa la penultima posizione in classifica a quota 8 punti, 5 in meno dell'Udinese quartultimo.

La tattica non è la prima cosa a cui pensare. Io sono rimasto colpito dallo stadio e dallo stemma, noi dobbiamo mettere in campo ferocia, entusiasmo, vigore e convinzione. Non dobbiamo mai essere domi, mai vinti. Io cercherò di trasferire più velocemente possibile queste caratteristiche

Io penso a ottenere il massimo dagli interpreti. L'allenatore non ha un sistema di gioco predefinito. Mi è già capitato di allenare da subentrato, è successo a Novara e a Benevento, con cui ho raggiunto rispettivamente semifinale playoff e promozione in A

Un allenatore - ha esordito Baroni nella conferenza stampa di presentazione - deve capire velocemente le caratteristiche dei suoi calciatori. Il Frosinone ha una genetica e io farò delle piccole cose per cambiare. Ma non è il sistema di gioco quello su cui bisogna lavorare

