Il presidente dei granata torna a criticare arbitri e VAR: "Non meritavamo di perdere, ci sono spesso errori contro di noi. Se non è sudditanza, è sfortuna".

un'ora fa di Daniele Minuti

Le polemiche arbitrali sembrano ormai una costante di questo campionato e l'ultima giornata di Serie A non ha fatto eccezione, in particolare dopo il derby fra Torino e Juventus di sabato sera vinto dai bianconeri per 1-0 grazie al gol su calcio di rigore di Cristiano Ronaldo.

Le critiche sono arrivate dopo la partita per via dei contatti dubbi in area bianconera con protagonisti Belotti e Zaza, contrastati rispettivamente da Matuidi e Alex Sandro. I granata hanno protestato per la mancata concezione dei rigori nelle interviste dopo il fischio finale.

Le parole più decise sono arrivate dall'allenatore Walter Mazzarri e dal presidente Urbano Cairo, da molto tempo critico nei confronti dell'uso della VAR. Oggi il massimo dirigente del Torino ha rincarato la dose non risparmiando un nuovo attacco alla Juventus.

Serie A, Cairo attacca la Juventus: "Torino penalizzato nei derby, sarà sfortuna..."

Cairo era presente all'annuale cerimonia tenuta al Foro Italico per la consegna dei Collari d'Oro e ha parlato ai giornalisti presenti tornando su quanto accaduto durante Torino-Juventus giocata sabato scorso.

Ho già detto cosa penso della VAR ma quando parlo di sudditanza psicologica mi riferisco a episodi come quelli del derby con la Juventus che non meritavamo di perdere.

Il presidente del Torino ha ripetuto più volte in queste settimane che la classe arbitrale continua a essere secondo lui condizionata in alcune delle sue decisioni. Per questo ha fatto l'esempio del derby della Mole, caratterizzato a suo dire da troppi errori negli ultimi anni.

In almeno 8 degli ultimi 12 derby siamo stati penalizzati. Ci sono troppi errori contro di noi: se non è sudditanza, è sfortuna...

Parole abbastanza chiare quelle di Cairo che però a margine della sua intervista ha riconosciuto la superiorità schiacciante della squadra di Allegri nel nostro campionato, dando già per terminata la corsa allo Scudetto in questa stagione.