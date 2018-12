I campioni d'Europa vincono e si qualificano per la finale in programma sabato a Abu Dhabi contro i padroni di casa dell'Al-Ain. Dopo un primo tempo opaco si scatena Bale, autore di una tripletta.

Dura poco meno di 45 minuti il sogno del Kashima Antlers di emulare l'exploit che ha visto come protagonisti gli emiratini dell'Al-Ain, capaci di stendere a sorpresa i campioni del Sud America del River Plate e centrare così la finale del Mondiale per club. Un traguardo che i giapponesi accarezzano soprattutto nei primi minuti pensando di poter addirittura affondare un Real Madrid che mai come in questo momento, nella sua storia recente, è apparso fragile e traballante.

Poco meno di 45 minuti, dicevamo. Il tempo di compiere una partenza a razzo, di impegnare subito severamente Courtois e poi far venire i brividi freddi a tutti quando sul calcio d'angolo seguente il pallone attraversa l'area piccola senza che nessuno riesca a deviarlo dentro la porta. Poi il Real Madrid si ricorda di essere il Real Madrid, il club che da 3 anni domina l'Europa, la squadra dove giocano campioni come Marcelo, Sergio Ramos, Varane, Benzema, il Pallone d'Oro 2018 Modric, Bale e tanti altri. E allora sono dolori.

Eppure le merengues continuano a sembrare vulnerabili. Prendono il comando del gioco, controllano il campo contro un avversario palesemente più debole, ma l'incubo di una nuova debacle, dopo lo storico 0-3 incassato in Champions contro il CSKA, continua ad aleggiare sopra le loro teste. Per togliere le castagne dal fuoco a una squadra che in questa stagione ha dimostrato benissimo, prima con Lopetegui e poi con Solari, di essere capace di farsi del male da sola ci vuole l'invenzione di un campione. Ed è in quel momento che si accende Gareth Bale.

Proprio lui. Quel Gareth Bale pagato a suo tempo 100 milioni e che qualcuno non ha mai digerito, quel Bale capace di sbloccare l'ultima finale di Champions League con una rovesciata meravigliosa, quel giocatore che pare abbia fatto dire a Florentino Perez che con uno così si poteva anche fare a meno di Sua Maestà Cristiano Ronaldo. Un evidente errore di valutazione, forse, ma che non può per questo ridimensionare eccessivamente la statura di un giocatore di enorme qualità.

È lui al 44esimo a fiondarsi su un pallone vicino alla linea di fondo, chiedere e ottenere il triangolo con Marcelo e fare secco il portiere sudocoreano Kwon Sun-Tae. È ancora lui, con un'accelerazione di quelle che lo hanno reso famoso, a bruciare la difesa avversaria su un retropassaggio errato di Shuto Yamamoto e a segnare il 2-0 che al 53esimo chiude di fatto una gara che registra ancora, due minuti dopo, la terza rete del gallese che esalta Solari.

Il tecnico argentino, al centro della critica sui media nazionali e internazionali e pare già inviso a buona parte della "cupola" Real, può sorridere: non sarà certo una vittoria contro i campioni d'Asia a rinsaldare la sua panchina, ma certo è che se fosse mancata pure quella le conseguenze sarebbero state facilmente immaginabili. La sua squadra è alla disperata ricerca della convinzione perduta, vive su strappi individuali, sulle giocate di qualche campione ma sembra sempre poco coesa, incapace di sviluppare una parvenza di gioco.

Santiago Solari tira un sospiro di sollievo: il suo Real Madrid continua a non avere un gioco convincente ma almeno centra la finale nel Mondiale per club.

Dopo la tripletta Bale lascia il campo, l'obiettivo è risparmiarsi per la finale. Ed ecco che il Real Madrid si spegne, sembra senza inventiva, a volte supponente, subisce addirittura la rete degli avversari a opera di Shoma Doi e negli ultimi minuti viene messo alle corde quasi come una qualsiasi provinciale. La vittoria arriva, certo, e in questo periodo - anche contro questo avversario - è risultato tutt'altro che scontato. Quanto visto basterà per battere l'Al-Ain sabato? Più che probabile, dato l'evidente divario tecnico che separa le merengues dagli emiratini.

Eppure, anche se arriverà la vittoria del Mondiale per club 2018, la sensazione è che i guai del Real siano tutt'altro che prossimi a una soluzione, che le colpe di Lopetegui prima e di Solari poi siano relative rispetto ai limiti di un gruppo che evidentemente va rifondato e che forse, proprio come gruppo, è stato sopravvalutato. Certo è che rinunciare a Bale, pur con tutti i suoi limiti, oggi sarebbe una follia: Perez avrà pure sbagliato nel giudicarlo idoneo come "nuovo CR7", ma senza il gallese la sensazione è che anche la gara contro il Kashima avrebbe potuto trasformarsi in un'altra, ennesima, giornata da dimenticare.