Il Milan non sfrutta l'occasione della sconfitta della Lazio e non va oltre lo 0-0 in casa del Bologna, rimanendo comunque al quarto posto.

un'ora fa di Daniele Minuti

La rassegna stampa sportiva di oggi presenta molti titoli dedicati al Milan che ieri ha giocato in casa del Bologna per chiudere la lunghissima 16esima giornata del campionato italiano iniziata sabato scorso. I rossoneri escono dal Dall'Ara con una nuova delusione dato che contro la squadra allenata da Pippo Inzaghi è arrivato soltanto uno 0-0: i ragazzi di Gattuso sono stati protagonisti di una prova molto opaca e non sono stati in grado di approfittare della sconfitta della Lazio in casa dell'Atalanta di lunedì per provare una mini fuga nei confronti dei biancocelesti. Il Milan rimane così al quarto posto in classifica da solo ma deve guardarsi proprio dai bergamaschi e dalla Roma che con i successi dell'ultima giornata hanno accorciato le distanze nei suoi confronti. Ampio spazio nella rassegna stampa di mercoledì 19 dicembre anche per il calciomercato con l'intrigo sul rinnovo contrattuale di Icardi con l'Inter e l'assalto della Juventus al giovane de Ligt.

Per quanto riguarda le testate sportive spagnole in edicola oggi, il protagonista che viene celebrato è Leo Messi: ieri il numero 10 del Barcellona è stato premiato con la Scarpa d'Oro del 2018 grazie ai 34 gol messi a segno l'anno scorso nel campionato di Liga. Il fenomeno argentino ha stabilito così un nuovo record vincendo il trofeo per la quinta volta nella sua carriera, staccando Cristiano Ronaldo per ora fermo a 4 successi.

Sempre il Barcellona occupa alcune prime pagine come quella del Mundo Deportivo per le sue mosse di calciomercato, visto che ormai Adrien Rabiot è un separato in casa del Paris Saint-Germain: il francese rimarrà in panchina fino a fine stagione e i campioni di Spagna si stanno muovendo per anticipare la concorrenza e assicurarselo se non per la sessione di mercato di gennaio, almeno in vista della prossima estate quando sarà libero a parametro zero.

