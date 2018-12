Periodo da dimenticare per l'ex Inter. Dopo l'infortunio al ginocchio, arriva la sentenza del Tribunale di Amsterdam che lo condanna a pagare un milione ad Adidas.

19 dic 2018 di MarcoValerio Bava

Non è un periodo fortunato per Rafael Alcantara do Nascimento, meglio noto a tutti gli appassionati come Rafinha. Il giocatore del Barcellona rimarrà ai box per tutta la stagione a causa della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, secondo grave infortunio nella carriera del brasiliano che già nel 2015 era stato costretto a fermarsi per un problema simile. Ma nelle ultime ore sono arrivate altre cattive notizie per l'ex Inter.

Il Tribunale di Amsterdam ha condannato Rafinha a pagare una multa di un milione di euro al suo sponsor tecnico, l'Adidas, per non aver adempiuto agli accordi contrattuali precedentemente stipulati. Secondo gli avvocati dell'azienda tedesca, infatti, il centrocampista del Barcellona avrebbe indossato scarpini completamente neri in un'amichevole del 1 luglio scorso e poi avrebbe continuato ad indossare calzature simili senza quindi mettere ai piedi quelle con le tre strisce del marchio tedesco.

Secondo AS avrebbbe così trasgredito al contratto in essere con Adidas. Ma come è possibile che un calciatore professionista e i suoi agenti cadano in un errore simile? Secondo i legali del calciatore il contratto sarebbe scaduto il 30 giugno 2018, quando Rafinha aveva già comunicato le sue intenzioni di passare ad altro sponsor. Ma gli avvocati di Adidas rispondono che nel contratto era presente una clausola ben evidenziata in cui si esponeva come l'azienda potesse prolungare l'accordo in forma unilaterale.

Rafinha, multa salata ma nessuna intenzione di cedere

L'accusa aveva chiesto il pagamento di una somma pari a 100mila euro al giorno a partire dal giorno in cui il contratto non è stato rispettato. Una cifra molto importante che, però, il giudice ha deciso di ridimensionare pur dando ragione ad Adidas. Secondo il collegio giudicante, infatti, la clausola è presente nel contratto e ben comprensibile anche a un non "esperto di diritto" come Rafinha a cui, quindi, è stata riconosciuta questa attenuante. L'accordo, in vigore dal 2011, poteva quindi in effetti essere prolungato unilateralmente da Adidas.

Secondo la sentenza, quindi, il giocatore dovrà indossare materiale con le tre strisce fino al 2023 e pagare all'azienda una somma pari a 10mila al giorno fino a un massimo di un milione di euro. Una sentenza che è destinata a fare giurisprudenza, ma che soprattutto insiste su un momento già poco felice per l'ex numero 8 dell'Inter.

Rafinha, però, non si arrende e i suoi legali hanno fatto sapere di prendere sì atto della sentenza, ma che essa è solo un passaggio preliminare dell'iter processuale e che il calciatore non è obbligato a pagare ancora nessuna somma in denaro all'Adidas, ma soprattutto che si valuteranno ricorsi e che non saranno tollerate speculazioni e bugie sul caso.