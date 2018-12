Dopo esser stato esonerato e rimpiazzato da Ole Gunnar Solskjaer, nominato manager del Manchester United fino al termine della stagione, José Mourinho rompe il silenzio e parla ai microfoni di Sky Sports UK:

Si potrebbero dire cose belle e altre meno belle, ma non sono il tipo. Per quale motivo dovrei condividere con tutti le mie sensazioni, anche con i tifosi? Ormai è finita. Non ho mai avuto belle parole per quei tecnici che dicono tutto e danno la colpa a quello o a quell'altro. Io non sono così. Il Manchester United è ormai il passato . Il Manchester United ha un futuro senza di me e io ho un futuro senza il Manchester United

In una nota poi Mourinho ha chiesto che venga rispettata la sua privacy:

Credo che i tifosi del Manchester United abbiano capito quanto sia stato per me un orgoglio allenare la loro squadra. Ho avuto modo di lavorare giorno dopo giorno con persone fantastiche, alcune delle quali resteranno per sempre nella mia vita come amici. Tutti conoscono i miei principi professionali e ogni volta che si chiude un capitolo, io mostro il più profondo rispetto e non parli dei miei ex colleghi. Spero che i media rispettino la mia posizione e mi lascino vivere in pace. Finché non rimetterò piede nel mondo del calcio ho diritto di vivere la mia vita come sto facendo adesso, è quello che voglio fare. Buon Natale