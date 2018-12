Con un comunicato ufficiale, dopo l'esonero di José Mourinho arrivato nella giornata di ieri, il Manchester United ha annunciato di aver affidato la panchina fino al termine della stagione al norvegese Ole Gunnar Solskjaer, ex giocatore dei Red Devils con un passato da tecnico della squadra di Riserve (esperienza durata dal 2008 al 2011).

Classe 1973, con lo United ha segnato 126 gol in 366 presenze collezionate dal 1996 al 2007. Dal 2011 al 2013 e nel 2015 ha allenato i norvegesi del Molde, nel mezzo l'esperienza da manager del Cardiff City. Adesso lo aspetta una sfida difficilissima, una squadra sesta in Premier League a quota 26 punti, distante 11 lunghezze dalla zona Champions Leaue e 19 dalla vetta occupata dal Liverpool.

Solskjaer sarà affiancato da Mike Phelan, Michael Carrick e Kieran McKenna. Le sue prime parole sono state:

Così invece Ed Woodward, vice presidente esecutivo:

