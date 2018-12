L'Al-Ain s'impone ai rigori ed elimina un River Plate con gambe e testa ancora alla finale di Libertadores. Gallardo: "Dispiace, ma non siamo riusciti a resettare". Oggi tocca al Real Madrid contro il Kashima Antlers.

2 ore fa di MarcoValerio Bava

Il River Plate saluta il Mondiale per club. I Millonarios sono stati sconfitti ai calci di rigore dall'Al-Ain, squadra campione degli Emirati Arabi Uniti che partecipa in quanto detentrice del titolo del paese ospitante. L'Al-Ain vince e si qualifica alla finale dove attende la vincente di Real Madrid-Kashima Antlers che si gioca oggi alle 17.30. La partita è tirata, subito spettacolare, ricca di capovolgimenti di fronte, con le difese che lasciano a desiderare. L'Al-Ain passa dopo tre minuti con lo svedese Marcus Berg che, appostato sul primo palo, sfiora di testa un corner da destra e beffa Armani troppo fermo sulla linea di porta.

Il River reagisce e dopo nove minuti pareggia con Rafa Borré, il bomber assente nella super finale di Libertadores vinta contro il Boca, che è lesto in area di rigore e risolve una mischia ribadendo in gol il tentativo di Pratto. Passano cinque minuti e il Pity Martinez recupera palla sulla trequarti difensiva, s'invola verso l'area di rigore e serve in profondità Borré che controlla e in diagonale batte per la seconda volta Eisa.

River in vantaggio, la sensazione è che la squadra di Gallardo possa controllare la partita e poi affondare il colpo e chiudere definitivamente la contesa. Ma l'Al-Ain, allenato dal croato Zoran Mamic, non molla, si difende e prova a pungere sfruttando la fisicità di Berg e la velocità del brasiliano Caio. E proprio lui pareggia al 51': uno-due con Shiotani, dribbling su Pinola e destro secco che spiazza Armani. Martinez sbaglia un rigore al 69', cogliendo la traversa. La partita si trascina fino al 90' e poi anche i supplementari non servono a sbloccare il risultato. Si va ai rigori, l'Al-Ain non sbaglia mai, Enzo Perez fallisce il quinto per il River che saluta così il Mondiale per club.

Mondiale per club, le reazioni della stampa argentina e dei tifosi del River Plate

Un'eliminazione amara, perché la sensazione è che il River fosse più forte dell'avversario ma che le tossine della finale contro il Boca e l'ebbrezza dei festeggiamenti successivi fossero ancora molto presenti nella testa e nelle gambe dei giocatori. Un'eliminazione che priva i Millonarios della finale del Mondiale per club, ma che non ha scalfito l'entusiasmo che in questo periodo regna nel mondo River.

El plantel de #River así fue recibido en el hotel. Miren. pic.twitter.com/1gwMneBYrs — Sebastián Srur (@Sebasrur) December 19, 2018

Olé, il maggior quotidiano sportivo d'Argentina, parla di "Golpe Mundial a River" e cioè "Colpo mondiale al River". Il Clarìn di "Papelón" che sta per "Figuraccia". Ma i sentimenti dei tifosi e dei protagonisti sono diversi. Sono tanti i sostenitori del River che sui social manifestano un dispiacere molto contenuto per la sconfitta, prendendo in giro i tifosi del Boca che esultano per l'eliminazione della squadra che dieci giorni fa "gli ha inferto la peggior sconfitta della loro storia".

Este plantel está bañado de gloria. Ganó el partido más importante de la historia y reventó a #BocaJuniors para siempre. No hay revancha. El #Mundialdeclubes2018 era una yapa. Nada empaña lo hecho el 9/12. GLORIA ETERNA A ESTOS MUCHACHOS #RiverPlate #RiverCampeonDeAmerica pic.twitter.com/pHDRThH301 — RiverPlatepedia (@RiverPlate_hist) December 18, 2018

La maggior parte degli appassionati di River Plate festeggiano ancora per la Copa Libertadores vinta a Madrid contro gli odiati Xeneizes, non c'è spazio per altro: "Quello che conta lo abbiamo vinto, il resto è secondario", è il ritornello su Twitter. Che le scorie di quella vittoria fossero ancora presenti lo ammette anche Marcelo Gallardo in conferenza stampa:

Venivamo da una vittoria storica, qualcosa di eccezionale, che sentivamo dentro di noi e intorno a noi. Non siamo riusciti a separarci da quel momento, a focalizzarci su questo torneo. È una mia responsabilità visto che guido questo gruppo. Siamo dispiaciuti, ma questo non macchia nulla rispetto a quanto abbiamo fatto dieci giorni fa.

Tanto che al rientro in hotel giocatori e staff del River Plate sono stati accolti da applausi e cori di gratitudine per quanto fatto nella finale di Libertadores. Nessun rimpianto dunque. Non si è placata la gioia per una vittoria da leggenda, un successo che rimarrà ben impresso nella memoria e nel cuore di tutto il popolo Millonario. Un po' di amarezza, però, è percepibile nelle parole del Pity Martinez, quel rigore sbagliato a metà ripresa non lo dimentica:

Mi sento responsabile, mi dispiace, era il nostro obiettivo arrivare in finale. Abbiamo fatto un buon primo tempo, meritavamo qualcosa in più. Mi dispiace di aver sbagliato il rigore, ma sono abituato a prendermi le mie responsabilità, lo tirerei di nuovo.

Y bueno, otra vez será. La copa más importante la ganamos en Madrid. Lo otro es secundario. #MundialDeClubes #River #RiverPlate — 𝐂𝐀𝐑𝐏 (@xaviercarp) December 18, 2018

Ora tocca al Real Madrid

Chissà come avrà reagito Santiago Solari alla notizia dell'eliminazione del River Plate. Lui che con la maglia biancorossa ha giocato tre anni tra il '96 e il '99. Solari ora ha una grande occasione, perché sulla carta l'avversaria più pericolosa è stata eliminata dal torneo. Oggi, però, sulla strada del Real ci saranno i Campioni d'Asia del Kashima Antlers che quattro giorni fa hanno superato 3-2 i messicano del Guadalajara.

Solari dovrebbe affidarsi al miglior undici possibile, messo in campo col consueto 4-3-3. Ramos e Varane a guidare la difesa, Casemiro a fare filtro in mediana, con Kroos e Modric ai suoi lati. In avanti spazio a Benzema, Bale e Lucas Vazquez. Ancora panchina per Isco che proprio non riesce a convincere il tecnico argentino. La partita si giocherà alle 17.30 ora italiana e potrà essere seguita sui canali social dei due club.

Kashima Antlers (4-4-2): Kwon; Uchida, Jung, Shoji, Jamamoto; Endo, L.Silva, Nagaki, Leandro; Serginho, Doi.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric; L.Vazquez, Benzema, Bale.