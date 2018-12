L'ex champ champ non si lascia scoraggiare dalla sconfitta contro Khabib Nurmagomedov, promettendo un pronto ritorno. Si fa il rematch con Dustin Porier?

un'ora fa di Massimiliano Rincione

Conor McGregor pensa già al rientro. L'irlandese, sconfitto da Khabib Nurmagomedov a UFC 229 nel suo match di ritorno nelle MMA dopo un biennio di assenza, tornerà con tutta probabilità nel 2019 per tentare una nuova scalata al titolo dei pesi leggeri più importante nel mondo della gabbia ottagonale. La caduta di due PPV fa non pare dunque aver scalfito l'orgoglio del combattente di Dublino, che guarda avanti in vista di una possibile nuova scalata alla vetta delle 155 libbre.

Ma è possibile pensare ad un Conor McGregor disposto a ricominciare a guadagnare posizioni come un qualunque altro fighter di MMA? Sì, certo. I money match, d'altronde, Notorius li ha già avuti. I colpi di testa, poi, fanno e sempre faranno parte del suo personaggio: ecco perché una ipotesi così utopistica sulla carta potrebbe anche portarlo subito a disputare una title eliminator, magari sperando di ottenere quella rivincita con un Khabib Nurmagomedov capace di annichilirlo come mai nessuno aveva fatto in una gabbia.

Stando ad un post instagram pubblicato proprio da McGregor, il 2019 potrebbe essere l'anno giusto per organizzare una rivalsa degna del miglior Notorius. Due foto, accompagnate da una didascalia eloquente, non lasciano infatti adito ad alcun dubbio: "Nel 2019 sparerò dei missili". Un annuncio che potrebbe lasciar presagire un ormai prossimo rientro in gabbia, magari con un rematch atteso da diversi fan delle grandi MMA.

Getty Images MMA: Khabib Nurmagomedov finalizza Conor McGregor nel main event di UFC 229.

MMA: Conor McGregor vs Dustin Porier 2 si fa?

Dana White è stato chiaro: se dipendesse soltanto da lui, non perderebbe tempo nello stipulare Conor McGregor vs Dustin Porier 2. In tal senso parrebbero anche esserci gli ok di massima di ambedue i fighter, anche se resta da chiarire la diatriba con la Commissione Atletica del Nevada: qualora la squalifica inflitta all'irlandese fosse retroattiva e comunque non troppo lunga, infatti, è altamente probabile che il match si possa fare già nella prima parte di questo 2019. Viceversa, non resterà che attendere le scadenze delle eventuali sanzioni commutate a McGregor e a un Nurmagomedov che potrebbe difendere il titolo pesi leggeri nel medesimo periodo.