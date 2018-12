L'eroe del Triplete 1999 è il "caretaker" designato da Woodward fino a fine stagione. L'annuncio è stato abbinato al video della storica vittoria al Camp Nou.

0 condivisioni

50 minuti fa di Alberto Casella

Chissà come ci sarà rimasto Michael Carrick. Per qualche ora un pensierino alla panchina, anche se ad interim, del Manchester United lo aveva fatto di sicuro: era suo il nome che veniva indicato come successore temporaneo di José Mourinho.

Esonerato di buon mattino, il portoghese, quasi sollevato moralmente dopo un lungo quanto snervante tira e molla, era passato negli uffici del club, aveva riempito qualche scatolone, salutato i magazzinieri e aveva tolto il disturbo.

Intanto cresceva la candidatura dell'ex mediano che, dopo 12 anni coi Red Devils e il ritiro a fine stagione scorsa, aveva affiancato José in panchina. Ma evidentemente pochi mesi da assistente non sono stati ritenuti sufficienti dal management del club.

getty È Ole Gunnar Solskjaer il nuovo traghettatore del Manchester United

Manchester United: è Ole Gunnar Solskjaer il traghettatore

Il primo annuncio è arrivato nella serata di ieri con la pubblicazione di un video che celebrava i successi di Ole Gunnar Solskjaer nel Manchester United, accompagnato da un breve testo che annunciava il norvegese come manager ad interim, 20 stagioni dopo aver conquistato il Triplete con quel gol al Camp Nou in Champions League. La rimozione di video e annuncio nel giro di poche ore aveva fatto pensare che all'ultimo tutto fosse saltato, ma nella mattinata di oggi è arrivata la comunicazione ufficiale:

Possiamo confermare che Ole Gunnar Solskjaer è stato nominato manager provvisorio fino alla fine della stagione 2018/19. Come allenatore della prima squadra sarà affiancato da Mike Phelan, insieme a Michael Carrick e Kieran McKenna.

We can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has been appointed as caretaker manager until the end of the 2018/19 season.



He will be joined by Mike Phelan as first-team coach, together with Michael Carrick and Kieran McKenna. #MUFC — Manchester United (@ManUtd) December 19, 2018

The baby-faced assassin, come lo avevano soprannominato per quel viso da eterno ragazzo e per la spietatezza sotto porta, guiderà dunque il Manchester United almeno fino al termine della stagione. Uno dei pupilli di Alex Ferguson, 45 anni, il norvegese era arrivato 23enne dal Molde per poco più di 2 milioni di euro. Sconosciuto ai più, scalò rapidamente le gerarchie dell'attacco dei Red Devils, che in quegli anni comprendeva gente come Cantona, Andy Cole e poi anche van Nistelrooy, Forlan, Beckham fra gli altri.

getty Solskjaer, al centro, fra Giggs e Beckham

Quel gol al Camp Nou

In 12 stagioni allo United, dove rimase fino a fine carriera, Solskjaer ha realizzato complessivamente 123 gol, spesso partendo dalla panchina, ma quello per cui viene ricordato più spesso e volentieri è proprio quello del Camp Nou. Superati Inter ai quarti e Juventus in semifinale, il Manchester aveva guadagnato la finale di Champions League. Era il 26 maggio 1999, di fronte nel match diretto da Collina c'era il Bayern Monaco di Kahn e di un Matthaeus a fine carriera. I bavaresi, in vantaggio con Basler dopo pochi minuti, assaporavano già la cerimonia della consegna della Coppa quando una rete di Sheringham al 91' riapriva il match. A quel punto l'abbrivio era tutto per gli inglesi e Solskjaer, manco a dirlo appena entrato, sapeva sentire l'odore del sangue come nessuno: mise la maschera da baby-faced assassin, infilò Kahn di destro e gli sfilò la Champions da sotto il naso.

Pupillo di Ferguson

Capace di superare infortuni pesanti e di tornare a segnare come nulla fosse successo, Gunnar ha incarnato in pieno lo spirito fergusoniano, quella fame e quella dedizione che hanno portato tanti successi nella bacheca di Old Trafford. Di lui sir Alex diceva che non sonnecchiava mai in panchina, ma studiava i difensori avversari per essere pronto a superarli se gli fosse toccato entrare. Ora Solskjaer, che ha mantenuto aspetto giovanile e sorriso accattivante, dopo aver guidato Molde e Cardiff, ha l'occasione della vita.