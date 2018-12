Sotto gli occhi del mondo Rosetti ferma il derby romano del 2004: in campo gli ultras convincono i calciatori di Lazio e Roma a smettere di giocare.

un'ora fa di Luca Capriotti

Secondo minuto della ripresa di Lazio-Roma, 21 marzo del 2004: Rosetti fischia, il derby di ritorno di Serie A viene interrotto. Non è stato l'arbitro a prendere la decisione, non solo: da Milano Adriano Galliani autorizza la sospensione. Ma non sarà la fine.



La partita è l'apostrofo calcistico tra momenti di fortissima tensione e scontri fuori dallo stadio, prima, durante e dopo la partita. La partita passerà alla storia come "il derby interrotto".

Odore crudo di lacrimogeni, nuclei del I Reparto mobile della Polizia di stato, la Celere romana in assetto da guerra, cariche: nessuno ricorda più quello che è successo in campo, tranne una storia ripetuta, amplificata, creduta. Una sola storia, quella di un bimbo morto negli scontri. Una storia falsa.

Getty Images Alcuni invitati al gran ballo del derby interrotto

Lazio-Roma, il derby interrotto: prequel

Torniamo indietro nel tempo. Il calcio romano ha vissuto forse il suo momento migliore nella storia recente della Serie A: lo scudetto della Lazio di Cragnotti ed Eriksson (1999/2000), seguito da quello della Roma di Sensi e Capello (2000/2001). Ma l'attuale stato di salute è preoccupante. Si parla di "decreto salva-calcio" nella settimana che precede quel derby, la Lega Nord, tramite "La Padania", chiede il pignoramento dell'incasso quando ancora si deve giocare. Sono stati appena congelati 30 milioni su conti esteri per il crack Parmalat, la situazione è calda. A Roma anche di più. Ammesso che possa esistere un derby scarico di attese e aspettative, quello non lo era stato: Totti aveva appena fatto un annuncio importante che aveva preso spazio tra le pagine di giornale di solito dedicate alla Serie A. Il capitano e leggenda della Roma, "scottato" dalle dichiarazioni di Baldini ("La Roma avrà continuità, ma non posso dire se resterà a questi livelli"), commenterà a poche ore dalla stracittadina:

Ho letto le dichiarazioni di Baldini e mi sono preoccupato. Rimarrò nella Roma soltanto se non diventerà una Rometta. Potrebbe essere il mio ultimo derby

La Stampa e i giornali dell'epoca riportano del forte interessamento del Real Madrid, della corte serrata al numero 10 giallorosso. Olimpico esaurito, 1 miliardo di telespettatori in tutto il mondo, Mancini, sulla panchina di una Lazio frizzante e divertente, prima figlia delle vittorie post Cragnotti, medita di piazzare Giannichedda sullo stesso Totti. Fuori dallo stadio scaramucce tra tifosi e polizia: il livello di tensione è molto alto, ma "comunque al di sotto della media dei derby", recitano i giornali dell'epoca.

Durante il derby: tifosi in campo

Istantanee di derby interrotto, quelle che vedranno i posteri. Francesco Totti ha i capelli lunghi, un taglio che verrà riprodotto in serie nella Capitale, sul terreno di gioco, circondato. No, non da avversari: dai suoi tifosi, gli stanno parlando, stanno cercando di fargli capire la situazione. A lato c'è John Carew, gigante norvegese: era in panchina, nelle foto d'epoca sembra perplesso, fuori posto, c'è da crederci che, nella sua carriera giramondo, non abbia mai visto qualcosa del genere. Ancora Totti, mani giunte, sembra pregare ma è mimica schietta, sta chiedendo spiegazioni. Cassano, fisico invidiabile, magrissimo, maglietta nei pantaloni, parla con Fabio Capello, parlano fitto fitto, cercano anche loro di capirci qualcosa.



Poi il dirigente della Roma Baldini, Cinquini che passa il suo telefono a Rosetti, c'è Galliani in linea, Inzaghi (giocatore) che guarda la scena, sembra esterrefatto. In molte foto c'è il centrocampista francese Dacourt, anche lui sembra un personaggio in cerca di autore in un dramma non suo. Stam viene ritratto di spalle, al fianco di Mihajlovic con la chioma leonina: ha le mani sui fianchi, l'immenso olandese, ha già capito. Non si giocherà più, per oggi. Scene su scene, una sopra l'altra: i leader carismatici dei due spogliatoi cercano di far valere ragioni, si spiegano, parlano. Tra loro, i tifosi: tutti sul rettangolo verde di gioco. Ma loro, i tifosi, in quel momento dovrebbero essere altrove, sugli spalti.

Getty Images Il derby interrotto nelle facce dei protagonisti

In campo ci sono anche i Carabinieri: alti ufficiali e reparti in tenuta anti-sommossa. Seditio iam est: qualcuno ha parlato addirittura di complotto, di azione premeditata delle due tifoserie contro le forze dell'ordine. La magistratura smentirà la tesi nel 2007: i 3 ultras maggiormente coinvolti verranno scagionati da quest'accusa, ma in campo si fanno sentire. I giocatori sembrano avere paura, la voce sta correndo velocissima, di bocca in bocca. Sembra quasi un gioco di potere: una notizia che viene smentita eppure creduta, si diffonde veloce, genera un lungo braccio di ferro: i tifosi che gridano, la confusione, nessuna certezza.

Totti testimonierà di non essere stato minacciato, ma di aver percepito l'alta tensione del momento. Non sarebbe stato neppure ricattato (più giornali nei giorni successivi lo chiameranno "il grande ricatto delle curve"), nessun ordine sarebbe partito dagli spalti. La voce che ferma tutto: negli scontri e nelle cariche sotto la Curva Sud, iniziate prima della partita, sarebbe morto un bambino, sarebbe grave un ragazzino, un tifoso, qualcuno. Ma fa breccia la notizia, le radio la cavalcano, seppur a più riprese smentita dalla Questura e dallo speaker dello stadio: un bambino è morto, non si può giocare. Eppure è quasi impossibile per il calcio andare in pausa, a maggior ragione per una voce, senza prove: non si è fermato per le Torri Gemelle, per le stragi di Madrid, per l'Heysel o per il tifoso biancoceleste Paparelli.



A dare la notizia, secondo la Stampa, una radio romana che avrebbe raccontato di un ragazzino investito dalle camionette della Polizia. Dalle curve si alza forte il coro "assassini", una, due volte, più volte. Le squadre sono appena rientrate in campo dopo un primo tempo buono per la Lazio, con un rigore negato ed un palo per parte tra due squadre "che dividono il primato dei club più indebitati d'Italia". "La Questura avverte che si tratta di voci assolutamente prive di ogni fondamento", ma nessuno ci crede.



La DIGOS ricostruirà l'accaduto: forse un ragazzino in Sud, per una crisi asmatica, è stato davvero portato in ospedale. Ma ovviamente non è morto, ovviamente è falso che "i genitori ci hanno chiamato e confermato", come avrebbero detto i tifosi in campo a Francesco Totti. Rosetti poi racconterà: "Mi hanno detto: qui non siamo a Torino, questi ci vengono a prendere sotto casa". Secondo alcune ricostruzioni a fine primo tempo le due tifoserie avrebbero scelto la strategia comune: deposte le bandiere, via gli striscioni, in aria i cori per sospendere l'incontro.



La Lazio gioca in casa, i tifosi biancocelesti che, come ogni derby, hanno lasciato il loro tradizionale settore per fare spazio ai rivali (abbonati in Curva Sud o distinti limitrofi) e hanno in cambio ricevuto un biglietto in tribuna Monte Mario hanno visto gli scontri sotto la Curva Sud. Non faticano a pensare che siano degenerati. Fuori dallo stadio i boati delle bombe-carta e dei petardi sembrano una specie di sinistra marcia nuziale che condurrà all'altare del rinvio tutti protagonisti: giocatori, terna arbitrale, tifosi. Facce tese, grottesche, dubbiose: un fumo nero denso sale dall'esterno lungo le murate dell'Olimpico, tifosi in preda al panico scavalcano le vetrate che separano i settori, la Sud sembra andare a fuoco.



Invece a bruciare probabilmente sono le aiuole e i cassonetti fuori dallo stadio, tantissime auto nei parcheggi. Sirene della polizia, ambulanze che fuggono impazzite verso gli ospedali: la voce cambia, ma rimane comunque forte, hanno ucciso un bambino, con un razzo ad altezza omicida, poi sarebbe stato un adolescente a finire sotto le ruote di una camionetta, infine un giovane tifoso colpito a morte in una carica. Questi i sussurri gridati in rapida successione, tutti sembrano crederci. i dirigenti spingono per giocare, rincuorati dalle forze dell'ordine.



L'avvocato Longo, presidente-gentiluomo di quella Lazio, è costernato. Cassano chiede, quando Rosetti ferma la partita: "E se fosse vero?". Il terzino francese Candela sembra stravolto, Totti "il più deciso a rientrare negli spogliatoi". Ha appena parlato con il gotha del tifo organizzato giallorosso, piazzato dietro la porta di Pelizzoli. Il messaggio che avrebbe comunicato (ma non ripetuto alla DIGOS) a Capello e ai giocatori della Lazio è il seguente: "Se giochiamo ci ammazzano". Testimoni parlano di questore, Nicola Cavaliere, e ministro dell'interno Pisanu in campo. Si è arrivati al 25esimo virtuale quando Rosetti, che ha già sospeso, per motivi ben diversi Sampdoria-Bologna, manda tutti a casa su input di Galliani. Sinisa Mihajlovic a fine partita:

Sembrava la Serbia. Come si possono avvicinare i bambini allo stadio? Col giubbotto anti-proiettile

Giallo all'Olimpico: sequel

Da La Stampa Il derby interrotto sui giornali

Negli attimi successivi è caos. Nei giorni successivi è caos. Fuori dallo stadio violenti scontri tra polizia e ultras fanno da cornice a chi, tra i tifosi, vuole invece solo tornare al più presto a casa, al sicuro. Sulla pista d'atletica molti tifosi della Curva Sud, spostati là per evitare il fumo denso, sentono voci di scontri durissimi tra via dei Gladiatori, Bar del Coni, Stadio dei Marmi. Chi conosce lo stadio Olimpico lo sa: sono tutte località fuori dai cancelli, appena fuori.



Sono tutti posti davanti ai settori caldi, caldissimi, le due curve, da cui per prime si è alzato il coro: "Sospendete la partita". Un dirigente dei Carabinieri mormorerà incredulo: "Sembra di essere in Iraq". Totti a fine partita, con Mihajlovic, ai microfoni dello stadio dirà: "Speriamo di rivedervi per una giornata di festa tutti insieme". Ma non lo sente nessuno, non ci crede nessuno, fuori solo sirene, boati, urla concitate, radioline battenti delle forze dell'ordine che parlano di feriti, agguati, movimenti veloci. Forze dell'ordine e ultras si fronteggiano a lungo davanti Ponte Duca d'Aosta.



In campo non ci sono più i giocatori, ora ci sono i reparti della Celere, si organizzano per uscire di nuovo, e di nuovo, fino a mezzanotte almeno, forse oltre. Almeno 15 tifosi arrestati subito, altri 30 denunciati a piede libero, gli uomini della DIGOS lavorano a tutto campo per identificare gli ultras in campo che hanno convinto i giocatori, parlato con Totti, che sono in tutte le immagini e le riprese televisive del derby interrotto. Tra i tifosi "prescritti" con "non luogo a procedere" di quel derby, scesi in campo, c'era "Gastone" De Sanctis, condannato per l'omicidio di Ciro Esposito. Il processo ai tifosi durerà quasi 10 anni solo per arrivare al primo grado. Di quel derby rimarrà poco, solo il rumore acre di una giornata a ferro e fuoco.