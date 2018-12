Reti bianche al Dall'Ara.

5 ore fa di Alessandro Naimo

Bologna-Milan, ultima gara della 16ª giornata di Serie A, vede i rossoneri in cerca del riscatto dopo la pesante sconfitta di giovedì contro l'Olympiakos in Europa League, che è costata l'eliminazione alla squadra di Gattuso. Adesso il Milan è costretto a vincere al Dall'Ara di Bologna per mantenere saldo il quarto posto e allontanare la Lazio. Il Bologna, dal canto suo, cerca una vittoria per uscire da una crisi che sembra interminabile: la squadra di Inzaghi è reduce da due sconfitte consecutive contro Sampdoria ed Empoli, ed è attualmente al terzultimo posto in classifica, con 11 punti, due in meno dell'Udinese 17esima.

Finisce con uno scialbo 0-0 e con il Milan in 10 per l'espulsione di Bakayoko, espulso per doppio giallo nel finale di partita.

Bologna e Milan saranno entrambe impegnate sabato 22 dicembre nel 17esimo turno di Serie A, in programma prima di Natale. I rossoblù saranno ospiti del Parma alle 18, mentre alle 15 il Milan ospiterà la Fiorentina a San Siro. Ma ecco gol e highlights di Bologna-Milan: