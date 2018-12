La Formula E ai raggi X: tutti i piloti e le squadre che partecipano alla stagione 2019. Grande attenzione su Felipe Massa, Buemi e Vergne i favoriti, ma occhio alla BMW.

19 dic 2018 di Luigi Ciamburro

Il 15 dicembre ha preso il via la quinta stagione della Formula E, mondiale riservato alle monoposto 100% elettriche che sta acquisendo sempre più fama e prestigio, anche grazie alla presenza meticolosa sul web e i social network. Dopo l'unica tappa datata 2018 in Arabia Saudita il campionato ricomincerà dal Marocco il 12 gennaio, prima di trasferirsi in America Latina (Cile e Messico), poi due appuntamenti in Cina tra febbraio e marzo, la parentesi europea tra aprile e giugno (a Roma il 13 aprile), fino al gran finale a New York il 13-14 luglio.

La prima edizione del 2014-2015 era guardata con un certo sospetto, ma la Formula E è riuscita a coinvolgere progressivamente costruttori e piloti prestigiosi, oltre ad una cornice di pubblico sempre più folta e un interesse mediatico più presente e puntuale. 8 i costruttori iscritti alla stagione numero cinque della Formula E: Audi, Bmw, Ds, Mahindra, Nio, Nissan (sostituisce Renault), Jaguar e Venturi, con Mercedes e Porsche che hanno preannunciato il loro ingresso.

Sarà un campionato che rappresenta un po' lo spartiacque rispetto al passato, con vetture ridisegnate che sembrano Batmobili, più potenza e senza la necessità di doversi fermare ai box per cambiare la monoposto. Nuove squadre, nuovi circuiti, nuovi bolidi (dotati di halo), ma anche nuove modalità di gara e un elenco piloti di maggior celebrità: uno su tutti Felipe Massa che, dopo una lunga carriera in Formula 1, ha deciso di mettersi in gioco con la Venturi.

Audi Sport ABT Schaeffler (Lucas Di Grassi e Daniel Abt)

Il team con sede in Germania è stato fondato dalla Abt Sportsline, attiva nel DTM, per partecipare al campionato di Formula E. Dal 2017 consolida il suo impegno tecnico nel campionato diventando team ufficiale Audi e riesce a conquistare il suo primo titolo costruttori. Per la quinta stagione consecutiva vengono riconfermati alla guida il brasiliano Lucas Di Grassi (campione iridato nella scorsa stagione) e il tedesco Daniel Abt. Di Grassi è uno dei favoriti alla conquista del titolo 2019, vantando 8 vittorie e 19 podi nelle precedenti edizioni.

BMW i Andretti Motorsport (Alexandre Sims e Antonio Felix Da Costa)

Al fianco della scuderia statunitense c'è ora la BMW, che per la prima volta scende in pista nel Mondiale elettrico con l'obiettivo di recitare un ruolo da protagonista. Non è certo un caso il proposito di collaborare con un team di lunga tradizione e impegnato dagli albori in Formula E, né è casuale essersi affidati all'esperto pilota portoghese Antonio Felix da Costa, tra i più esperti di questo campionato, vincitore della Formula Renault 2.0 nel 2009 e del GP di Macao di Formula 3 nel 2012 e nel 2016. Il suo compagno di team è il debuttante Alexander Sims, britannico classe 1988, con esperienze in F3 Euro Series, in GP3 e nella Blancpain GT Series.

Geox Dragon (José Maria López e Maximilian Günther)

Dragon Racing è uno dei fondatori del campionato e ha sede a Los Angeles, il maggiore mercato di veicoli elettrici a livello mondiale. Per la quinta edizione ha stretto una partnership pluriennale con Geox, da qui il nuovo nome Geox Dragon. L'argentino José María López è alla sua terza stagione nel campionato a emissioni zero, in passato ha partecipato alla Formula 3000, alla GP2 e al campionato del mondo turismo. Dopo le esperienze in F3 e Formula 2 Maximilian Günther, tedesco classe 1997, fa il suo esordio in Formula 3.

DS Techeetah (Jean-Eric Vergne e Andrè Lotterer)

Il team nasce dopo l'acquisizione, avvenuta nell'aprile del 2016, del Team Aguri da parte di una proprietà cinese. Dopo due stagioni motorizzate Renault, da quest'anno passa al powertrain DS e vengono confermati i piloti della stagione precedente: il tedesco André Lotterer e il francese Jean-Éric Vergne che, dopo quattro stagioni in Formula 1, è passato n Formula E vincendo il titolo piloti nella scorsa stagione, con quattro vittorie, altrettante pole e la capacità di andare sempre a punti nell’arco di tutte e 12 le gare.

Envision Virgin Racing (Sam Bird e Robin Frijns)

L'Envision Virgin Racing Formula E Team è una scuderia automobilistica con sede in Gran Bretagna e che partecipa a questo campionato sin dalla prima stagione. Per la stagione 2018-2019 il team passa al powertrain Audi. La line-up piloti vede il riconfermato Sam Bird (7 vittorie nelle prime 4 edizioni), mentre Alex Lynnviene è stato sostituito da Robin Frijns, al rientro nella categoria elettrica dopo una stagione di stop.

HWA (Stoffel Vandoorne e Gary Paffett)

HWA Team ha sede ad Affalterbach (Germania) ed è responsabile della gestione del team AMG Mercedes nel DTM. HWA AG è stata fondata nel 1999 e prende il nome da Hans-Werner Aufrecht che ha fondato AMG nel 1967. Accanto a Venturi nella scorsa stagione, con una partnership tecnica, da quest'anno gli uomini HWA hanno deciso di mettersi in proprio utilizzando il powertrain del gruppo monegasco di Gildo Pastor, anticipando l'ingresso della Mercedes in vista della prossima edizione. I loro piloti saranno Gary Paffett, campione in carica del DTM ed ex collaudatore McLaren in F1, e il belga Stoffel Vandoorne, l'ex pilota McLaren di Formula 1, che ha fatto coppia con Fernando Alonso nell'ultimo biennio, che può vantare in carriera un titolo nella GP2 Series con il team ART.

Mahindra Racing (Jérôme D'Ambrosio e Felix Rosenqvist)

Mahindra Racing è una delle dieci squadre fondatrici del Campionato FIA di Formula E ed è l'unica battente bandiera indiana. La squadra vanta tre vittorie, dodici podi e sei pole position. Nuova la coppia di piloti che hanno nel loro curriculum un passato in Formula 1: il belga di origini italiane Jérôme D'Ambrosio, alla sua quinta stagione in FE, e il tedesco Pascal Werhlein, campione DTM nel 2015. Felix Rosenqvist, vincitore di tre gare nelle ultime due stagioni, si è trasferito in Formula Indy, mentre Nick Heidfeld resta con Mahindra in qualità di terzo pilota e collaudatore.

NIO Formula E Team (Tom Dillmann e Oliver Turvey)

La scuderia con base in Cina è detentrice del titolo piloti della prima stagione con Nelson Piquet Jr. Dopo l'ottavo posto dell'anno scorso, riconfermato per la quinta stagione consecutiva il britannico Oliver Turvey, ex collaudatore McLaren in Formula 1 e all'attivo un solo podio nel 2017-2018. Al suo fianco il francese Tom Dillmann, cresciuto in Formula 3 prima di passare alla GP3 Series e alla GP2 Series, che correrà la sua terza annata in FE.

Nissan e.dams (Sébastien Buemi e Alexander Albon)

La squadra motoristica francese partecipa al campionato di Formula 2 e quello di Formula E. Sotto il nome di "e.dams-Renault", con la collaborazione di Alain Prost e della Renault, vince il titolo a squadre nella prima stagione, il titolo piloti con Sébastien Buemi e quello costruttori l'anno successivo, il titolo costruttori nella terza edizione. Da quest'anno Nissan prende il posto della Renault, Alain Prost lascia il suo ruolo di direttore e vende le sue quote a Jean-Paul Driot che ritorna al 100% proprietario del team di Formula E, con il team che cambia nome in Nissan-e.dams. Confermato Buemi a cui viene affiancato l'inglese Oliver Rowland, detentore di un titolo iridato in Formula Renault 3.5 Series.

Panasonic Jaguar Racing (Nelson Piquet Jr. e Mitch Evans)

La scuderia britannica ha partecipato al Mondiale di Formula 1 dal 2000 al 2004, il 15 dicembre 2015 viene annunciata l'iscrizione al campionato di Formula E 2016-2017 in collaborazione con la Williams. Quest'anno riconferma la line-up piloti dell'anno scorso formata dal brasiliano Nelson Piquet Jr, vincitore del primo titolo piloti in Formula E, e il neozelandese Mitchell Evans, alla sua terza partecipazione nel campionato elettrico.

Venturi Formula E Team (Felipe Massa ed Edoardo Mortara)

La casa automobilistica monegasca è stata fondata nel 2013, in collaborazione con l'attore Leonardo Di CaPrio, e, compete fin dalla sua nascita in Formula E. Oltre al confermato Edoardo Mortara, pilota svizzero classe 1987 ed ex campione della F3 Euro Series, il team Venturi ha ingaggiato l'ex ferrarista Felipe Massa, al suo esordio in Formula E. C'è grande pressione per vederlo subito tra i protagonisti di questa stagione, ma le vetture elettriche sono ben altra storia rispetto alle monoposto di Formula 1.