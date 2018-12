Champions League, denuncia dall'Uruguay sul sorteggio del Real Madrid

Durante la trasmissione uruguaiano di ESPN, pesantissima accusa da parte del conduttore: "Nei giorni precedenti Florentino aveva chiesto di mettere il Real Madrid con gli olandesi".

un'ora fa di Marco Ercole

È pesantissima ed estremamente delicata l'accusa che viene mossa nei confronti del presidente del Real Madrid, Florentino Perez, riguardo il sorteggio di Champions League che ha messo i Blancos contro l'Ajax. Arriva addirittura dall'altra parte dell'Oceano Atlantico, precisamente dall'Uruguay, ancora più nel dettaglio dalla trasmissione di ESPN "Jorge Ramos y su banda".

Il presentatore di questo show, infatti, ha denunciato una possibile manomissione del recente sorteggio degli ottavi della Champions League, portando (a suo giudizio) delle prove che testimonierebbero come il numero uno delle Merengues si sia reso protagonista di pressioni nei confronti dell'Uefa per "indirizzare" la pallina con la scritta "Real Madrid" verso la sfida con gli olandesi.

Una denuncia davvero pesante (e al tempo stesso difficilmente dimostrabile), che porterà con sé per forza di cose degli strascichi e che ovviamente sta già facendo il giro del mondo. L'accusa è avvenuta durante l'ultima puntata della trasmissione uruguaiana, in cui i giornalisti presenti in studio si sono concentrati sui commenti dei sorteggi della Champions League andati in scena lunedì scorso.

Getty Images Champions League, dall'Uruguay sostengono che Florentino Perez avrebbe richiesto l'Ajax al sorteggio

Jorge Ramos ne ha approfittato per approfondire un tema già aperto sette giorni prima, nel corso della medesima trasmissione, ma che in quel momento aveva ricevuto una cassa di risonanza ben diversa rispetto a oggi:

Ho anche l'immagine. Non si dimentica una cosa così. Cinque giorni fa, in questo programma, parlavamo del sorteggio di Champions League che si avvicinava.

A questo punto il giornalista manda in onda la registrazione della puntata della settimana precedente, in cui fermava i colleghi, mostrando loro di aver ricevuto un messaggio - "Guardate cosa mi stanno dicendo dalla Spagna" - che lo aveva al tempo stesso divertito e stupito:

Il testo del messaggio - aveva detto nel corso di quella puntata, ndr - ricevuto è questo: "Don Flore ha chiesto l'Ajax, già sta lavorando sul tema e già ha mandato un messaggio alla Uefa".

Concluso il breve flashback con la settimana prima, Jorge Ramos è tornato in diretta per commentare l'accaduto:

In quel momento non gli abbiamo dato così tanto peso, nonostante chi mi mandò quel messaggio fosse una persona molto vicina all'ambito Uefa e Real Madrid. In realtà mi stava anticipando quello che poi è successo realmente.