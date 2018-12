L'operazione ha avuto un'accelerazione al Mondiale per club in corso negli Emirati Arabi, dopo la clamorosa eliminazione del River Plate. Florentino lo pagherà 20 milioni.

un'ora fa di Alberto Casella

Exequiel Palacios ha solo 20 anni, ma da diverso tempo è al centro del calciomercato europeo. Argentino di Famaillà nella provincia di Tucuman, di mestiere fa con successo il centrocampista centrale al River Plate.

Non da molto, però, e nemmeno per molto. Il ragazzo, infatti, ha alle spalle solo una quarantina di match ufficiali con i Millonarios - nei quali ha realizzato 4 gol e smistato 5 assist per i compagni - e soprattutto è vicino, anzi vicinissimo al trasferimento in Europa.

Ci aveva provato per primo il Torino che nella sessione estiva del calciomercato 2017 aveva fatto recapitare al River un'offerta di 4 milioni. Respinta. Si era parlato poi anche di Inter e Milan, ma da mesi sulle sue tracce si era messo il Real Madrid.

Calciomercato, Real Madrid: luce verde per Palacios

E quando sul calciomercato si muove Florentino, difficilmente rimane a bocca asciutta. Da diverse settimane, infatti, l'accordo fra River Plate e Real Madrid è dato per fatto. La finale della Copa Libertadores, disputata proprio nella casa dei Blancos e vinta dai Millonarios sul Boca Juniors, è servita a fare passi avanti importanti: l'appuntamento era negli Emirati Arabi al Mondiale per Club, al termine della finale designata fra argentini e spagnoli.

Ma l'inattesa sconfitta in semifinale del River, superato ai rigori dai padroni di casa dell'Al-Ain, ha dato un'accelerazione ulteriore all'operazione. Se lunedì, infatti, Enzo Francescoli, direttore sportivo del club argentino, aveva dichiarato che non si sarebbe parlato di alcun trasferimento fino alla fine del torneo, ora, secondo As, benché i Millonarios debbano ancora giocare per il terzo e il quarto posto, la strada per il trasferimento di Palacios è ormai decisamente spianata.

Sempre secondo il media spagnolo, l'accordo prevede il pagamento da parte del Real Madrid di 20 milioni di euro, 5 in più rispetto alla clausola rescissoria, e dovrebbe accontentare il presidente Rodolfo D'Onofrio che non ha fatto mistero del suo desiderio di tenere Palacios sino a giugno. Una soluzione gradita anche al giocatore che preferisce continuare ad accumulare esperienza in Argentina e unirsi al Real per la preseason ripartendo da zero con i nuovi compagni, anziché arrivare a stagione in corso.

Luego del 2-2 en los 120 minutos de juego, River cayó 5-4 en los penales y no pudo alcanzar la final del Mundial de Clubes.#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/T2jzOyUMy8 — River Plate (@CARPoficial) December 18, 2018

L'approdo al Real Madrid è la realizzazione di un sogno per Exequiel, che recentemente aveva rivelato di ispirarsi a due connazionali con un recente passato nei Blancos, come Redondo e Cambiasso, e di ammirare, fra i giocatori in attività, Toni Kroos, suo prossimo compagno di allenamenti a Valdebebas.