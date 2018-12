Monchi a Boston per parlare con il presidente Pallotta: via libera sul mercato. Patrick in prestito ai blucerchiati per ritrovarsi, ipotesi scambio con il francese. Piace anche Batshuayi.

La vittoria contro il Genoa per ritrovarsi. Una riunione a Boston per pianificare le prossime mosse di calciomercato. La Roma va avanti con il proprio progetto. Di Francesco, sino a qualche giorno fa in bilico, ha ritrovato qualche certezza insieme alla squadra. E il ds Monchi pensa a gennaio per rinforzare la rosa.

La dirigenza è volata negli Stati Uniti dal presidente James Pallotta. Monchi, il Coo Guido Fienga e il direttore commerciale Francesco Calvo, tutti negli uffici americani con il dg Baldissoni in collegamento dall’Italia. Operativi e concentrati per il bene del club. Ed ecco le prime idee per il 2019: Schick in prestito alla Sampdoria in cambio di Defrel, che appena sei mesi fa è sbarcato alla corte di Giampaolo.

L’asse di calciomercato è aperto tra Roma e Genova. Ma non si guarda solo in attacco. Il ds giallorosso valuta uscite in difesa (Marcano e Karsdorp) e pensa a due giocatori per il centrocampo: Weigl e Sanogo.

Getty Images Calciomercato Roma, il ds Monchi lavora per gennaio

Calciomercato Roma, linea aperta con la Samp: torna Defrel?

Patrik Schick continua ad essere la nota dolente del calciomercato della Roma. Comprato dalla Sampdoria nell’estate del 2017 per 30 milioni di euro, in una stagione e mezzo non è riuscito a convincere. E pensare che nell’ultimo periodo ha trovato anche più spazio visto l’infortunio di Dzeko. Niente da fare: a gennaio per lui si valuta l’ipotesi prestito. Dove? La Gazzetta dello Sport parla di un ritorno in blucerchiato. L’ambiente dove si è fatto conoscere e che ora potrebbe farlo ritrovare.

Ipotesi di scambio di prestiti con Defrel. Il francese, a luglio scorso, è andato alla Samp in prestito con diritto di riscatto. Potrebbe tornare a Trigoria con sei mesi di anticipo. Ma Giampaolo punta i piedi: l’ex Sassuolo quest’anno sta facendo benissimo con 7 gol in 17 presenze. Il tecnico preferirebbe cedere il polacco Dawid Kownacki, 21 anni e 2 gol in stagione in 14 partite.

Getty Images Calciomercato, Schick con la maglia della Roma: ipotesi prestito

Alternativa in attacco e non solo

A Monchi piace anche Michy Batsuhayi, 25enne centravanti belga ora al Valencia. È in prestito dal Chelsea e un contratto in scadenza nel 2021, l'operazione è complicata. In Spagna ha deluso, cerca una squadra per rilanciarsi. Obiettivi anche in mediana per la Roma. Sul taccuino del ds ci sono i nomi di Julian Weigl, 23 anni del Borussia Dortmund, e Sekou Sanogo dello Young Boys. E per la difesa, con le possibili uscite di Marcano e Karsdorp, spunta il nome di Iago Maidana. Ventidue anni, brasiliano di proprietà del San Paolo. L’ultima stagione l’ha giocata in prestito all’Atletico Mineiro.