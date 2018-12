Il centrocampista francese è sempre più lontano dal PSG. Il Barcellona ha trovato l'accordo per portarlo in Spagna: potrebbe arrivare già a gennaio.

un'ora fa di Andrea Bracco

Adrien Rabiot è il protagonista di ogni sessione di calciomercato da almeno tre anni, ovvero da quando è salito definitivamente alla ribalta grazie alle sue prestazioni con la maglia del PSG. Il centrocampista francese in questi anni si è rivelato uno dei migliori interpreti del ruolo in Ligue 1, un campionato nel quale a tratti si è rivelato dominante vista la superiorità qualitativa dei parigini rispetto alle dirette concorrenti.

Rabiot doveva lasciare Parigi già diverso tempo fa, ma alla fine non se n'è mai fatto nulla a causa dei più disparati motivi. In primis, una mamma agente che ha sempre sparato pretese altissime in fase di contrattazione per quanto riguarda l'ingaggio del ragazzo. Poi, ovviamente, la sua parte l'ha fatta anche il PSG: il club ha sempre creduto molto nel giocatore, talmente tanto che per evitare di perderlo gli ha offerto due rinnovi di contratto a distanza ravvicinatissima.

Ora però la storia d'amore tra Rabiot e i parigini sembra davvero finita: il centrocampista andrà in scadenza il 30 giugno del 2019 e quindi da gennaio può accordarsi con un'altra squadra, vista l'intenzione irrevocabile di non rinnovare. Per questo negli ultimi mesi molte società hanno bussato alla porta del suo entourage, con le tre big italiane (Inter, Juventus e Milan) in prima fila assieme a una folta schiera di altre pretendenti. Tra queste c'era anche il Barcellona che, nelle ultime ore, sembra aver raggiunto un accordo di massima col centrocampista.

Getty Images

Calciomercato PSG, c'è l'accordo tra Rabiot e il Barcellona

Secondo quanto riportato da Marca e Mundo Deportivo, due dei più importanti quotidiani spagnoli, la società catalana avrebbe superato definitivamente la concorrenza e sarebbe pronta a dare l'assalto definitivo a Rabiot, col quale il club avrebbe già raggiunto l'accordo di massima su durata del contratto e ingaggio. Il classe 1995 sarebbe ben felice di mettersi alla prova in un contesto come quello blaugrana, dove non solo potrebbe compiere un ulteriore step di carriera, ma andrebbe a condividere anche lo spogliatoio con fior fior di campioni. Per questo il Barcellona, nell'immaginario di Rabiot, è sempre stata una prima scelta.

Centrocampista centrale capace di dettare i tempi di gioco, il ragazzo originario di Saint-Maurice potrebbe diventare una pedina molto importante per i blaugrana, che in quella zona di campo hanno bisogno di ricambi giovani e freschi anche dal punto di vista numerico, visto che il prossimo anno potrebbe andare via Ivan Rakitic, peraltro obiettivo proprio del PSG. Per questo le due società potrebbero decidere di sotterrare definitivamente l'ascia di guerra e collaborare sulla trattativa che porterà Rabiot in Spagna. Le due parti si incontreranno presto per ultimare i dettagli, perché se è vero che Rabiot potrebbe venire via a parametro zero a giugno, il Barcellona ha intenzione di coltivare i rapporti con i parigini, rifioriti dopo gli scontri post vicenda Neymar.

Così gli spagnoli potrebbero decidere di portarsi a casa Rabiot a gennaio e in cambio versare una modica cifra al PSG. Non grandi somme, intendiamoci, si parla solo di qualche milionata che però dal punto di vista simbolico segnerebbe la fine di una faida lunga due anni. Anche in vista del prossimo calciomercato, dove ci potrebbero essere molti movimenti da entrambe le parti, questo sarebbe un gesto decisamente distensivo volto a rinsaldare la collaborazione, o comunque l'intenzione di non farsi più dispetti, da parte dei due club.

Negli scorsi giorni Antero Enrique, il direttore sportivo del PSG, aveva deciso di mettere Rabiot fuori squadra dopo il suo ennesimo rifiuto ad accettare la proposta di rinnovo. Una decisione tanto pesante quanto inevitabile, perché il club più volte aveva provato a ritoccare la propria offerta al rialzo cercando anche di mediare con la madre di Rabiot. Il problema principale è sempre stato legato alla monetizzazione del cartellino, non tanto alla permanenza del calciatore, il quale aveva già fatto sapere di voler salutare. Tra pochi giorni potrebbe essere accontentato, in quello che potrebbe essere l'acquisto top del calciomercato di gennaio. Il Barcellona aspetta Rabiot e Rabiot vuole andare via, con buona pace del PSG che, almeno questa volta, dovrà accontentarsi delle briciole.