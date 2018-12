L'attaccante italiano prolunga il suo accordo con in club cinese di altri due anni, fino al 2020, diventando il giocatore italiano più pagato al mondo.

0 condivisioni

2 ore fa

Graziano Pellè continuerà a giocare in Chinese Super League almeno fino al 2020. L'attaccante classe 1985 ha infatti rinnovato il suo contratto con lo Shandong Luneng, in scadenza il 30 dicembre 2018, per altri due anni a una cifra record.

Guadagnerà 15 milioni di euro netti a stagione (1250000 al mese, 41mila giorno, 1700 ora, 28 al minuto...) e diventerà il giocatore italiano più pagato al mondo davanti a Gigio Donnarumma (6 milioni a stagione), Marco Verratti (6 milioni a stagione), Bonucci (5,5 milioni a stagione), Buffon (5 milioni a stagione che possono però diventare 7 con bonus facilmente raggiungibili) e Jorginho (5 milioni a stagione).

Nell'ultimo campionato cinese, in cui lo Shandong Luneng si è piazzato terzo a 58 punti a -10 dallo Shanghai SIPG campione, Graziano Pellè ha segnato 16 gol (settimo nella classifica marcatori vinta da Wu Lei con 27 reti) e sfornato 9 assist in 26 presenze. In tutta la stagione ha invece collezionato 31 presenze, 16 gol e 11 assist.