un'ora fa

José Mourinho non è più l'allenatore del Manchester United, nella giornata di ieri il club inglese ha deciso di esonerarlo e oggi ha comunicato di aver affidato la panchina fino al termine della stagione all'ex Ole Gunnar Solskjaer. Ma in Inghilterra si continua ovviamente a parlare del portoghese e di una separazione non proprio indolore per i Red Devils.

Lo United verserà infatti nelle casse dello Special One ben 30 milioni di euro, vale a dire la cifra che il manager avrebbe guadagnato fino alla naturale scadenza del contratto - firmato lo scorso 25 gennio 2018 - prevista il 30 giugno 2020. Una piccolossima parte di questa cifra sarà impiegata dall'ex tecnico dell'Inter per saldare il conto con il Lowry Hotel, dove Mou ha sempre vissuto dal suo arrivo in città per un totale di 865 giorni.

La "Riverside" suite a cinque stelle (letto king-size, ampio soggiorno, due TV giganti, bagno infinito e un angolo cottura) è costata al lusitano 537mila sterline, poco meno di 600mila euro. Ora Mou tornerà a vivere con la sua famiglia che non si è mai mossa da Londra.