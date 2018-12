Il talento spagnolo è ormai un separato in casa al Real Madrid: braccio di ferro dei bianconeri con i campioni d'Inghilterra. Il prezzo è di circa 100 milioni.

36 minuti fa di Daniele Minuti

Le ultime annate hanno dimostrato che non esistono più trasferimenti impossibili e quando il Real Madrid ha rinnovato il contratto a Isco l'anno scorso fissando la sua clausola rescissoria alla folle cifra di 700 milioni, nessuno avrebbe pensato che lo spagnolo sarebbe potuto essere messo sul calciomercato poco più di 12 mesi dopo.

Eppure i turbolenti mesi iniziali della stagione 2018/2019 per i Blancos hanno sconvolto le gerarchie della rosa, soprattutto con l'esonero di Julen Lopetegui e l'arrivo di Santiago Solari che ha relegato in panchina il talento spagnolo.

Ora Isco è un separato in casa al Real Madrid e per lui sul calciomercato c'è letteralmente la fila di squadre convinte di poterlo prendere a un prezzo molto minore rispetto a quello della clausola rescissoria. E per l'ex Malaga il duello sembra essere fra Juventus e Manchester City.

Getty Images

Calciomercato Juventus, duello col Manchester City per Isco

Secondo il Corriere dello Sport, sarebbe già in atto un vero e proprio braccio di ferro fra i campioni d'Italia e quelli d'Inghilterra per accaparrarsi Isco: Florentino Perez è conscio che sarà ormai impossibile trovare una squadra pronta a sborsare 700 milioni per il fantasista pronto a puntare i piedi pur andar via il prima possibile dal campionato spagnolo.

Il prezzo fissato dal presidente del Real Madrid dovrebbe essere di circa 100 milioni. Certamente elevato ma non impossibile per Juventus e Manchester City, che sarebbero due mete gradite a Isco per motivi differenti. Scegliere Torino ovviamente significherebbe riunirsi con Cristiano Ronaldo, con cui in maglia Blancos ha vinto le ultime 3 edizioni della Champions League, mentre a spingerlo verso i Citizens sarebbe la presenza in panchina di Pep Guardiola che da tempo si professa come il più grande estimatore del malagueño.

A essere decisiva potrebbe essere però non soltanto la volontà di Isco ma anche la situazione economica del Manchester City, attualmente sotto indagine del UEFA per possibili violazioni dei parametri imposti dal Fair Play Finanziario e a rischio di limitazioni sul calciomercato. Se così fosse, la Juventus avrebbe la strada (quasi) spianata per portar via un altro campione dal Real Madrid.