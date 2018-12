I blaugrana potrebbero puntare sul difensore 24enne della Juventus: un obiettivo per rinforzare il reparto arretrato catalano già nel mercato di gennaio

7 ore fa di Antonio Cunazza

La fine del girone d'andata di Serie A accende anche il fronte del calciomercato Juventus. La sessione di gennaio potrebbe riservare qualche sorpresa nelle mosse bianconere, in particolare con l'interessamento del Barcellona per Daniele Rugani. Il club catalano, infatti, starebbe pensando al difensore 24enne per rafforzare il proprio pacchetto arretrato già nella prossima finestra di mercato.

A riportare l'indiscrezione è stato il quotidiano SPORT, molto vicino alle vicende del Barça. Nonostante la trattativa sia complicata, Rugani piace all'allenatore blaugrana Ernesto Valverde e sarebbe un'opzione utile per ovviare all'assenza di Samuel Umtiti (grave infortunio al ginocchio a fine settembre e data di rientro ancora sconosciuta) e all'inaffidabilità di Thomas Vermaelen sul lungo periodo.

Il Barcellona blocca anche Murillo del Valencia e tiene aperta l'ipotesi alternativa di Andreas Christensen, 22enne difensore del Chelsea, che finora con Sarri ha giocato solo le gare del girone di Europa League - aggiungendo soltanto una presenza in campionato. Il calciomercato Juventus in uscita potrebbe quindi coinvolgere anche le sorti del numero 24 bianconero.

Calciomercato Juventus: Rugani-Barcellona, si può fare?

Nonostante le premesse estive, e complici il rientro in bianconero di Bonucci e il continuo ricorso di Allegri alla difesa a quattro, Daniele Rugani ha trovato pochissimo spazio nella Juventus in questa prima metà di stagione. Solo 5 presenze totali finora, di cui tre in campionato e due in Champions League, fanno pensare alla possibilità di un addio ai colori bianconeri.

L'ipotesi-Barcellona è comunque complicata, perché la Juve non ha intenzione di cedere elementi della propria rosa a gennaio, in una finestra di mercato nella quale è anche molto difficile trovare subito un'alternativa. Inoltre, è sempre in tavola l'offerta di rinnovo di contratto per il difensore ex Empoli: questo confermerebbe sia la considerazione del club bianconero nei suoi confronti, sia la volontà di proseguire la stagione in continuità con la rosa a disposizione.

Rugani è un'opzione in uscita nel calciomercato Juventus? Il difensore era già stato nel mirino del Chelsea in estate, con Sarri suo grande estimatore, e resta nella mente di Monchi per la Roma. Con il rinnovo di contratto, di cui probabilmente si riparlerà a inizio 2019, la Juventus sarebbe anche nella posizione di poter vendere il giocatore in futuro, e a una cifra più alta.