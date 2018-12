I bavaresi piazzano il primo colpo della sessione invernale: pagata all'Atletico Madrid la cifra della clausola rescissoria del terzino francese.

un'ora fa di Daniele Minuti

La finestra di calciomercato di gennaio deve ancora aprirsi ma il primo clamoroso colpo è già arrivato: secondo quanto riportato da Marca infatti, il Bayern Monaco avrebbe praticamente chiuso per l'acquisto di Lucas Hernandez dall'Atletico Madrid.

Una mossa a sorpresa quella dei campioni di Germania che inaugurano una sessione di calciomercato invernale che si preannuncia già piena di sorprese. Il terzino francese di origine spagnola dovrebbe unirsi alla rosa dei bavaresi al momento dell'annuncio (il primo di gennaio), in attesa di recuperare da un problema al ginocchio avuto pochi giorni fa.

A rendere ancora più clamorosa la trattativa è la cifra pagata dal Bayern Monaco per Lucas Hernandez. Stando a Marca, i bavaresi verseranno nelle casse dei Colchoneros circa 85 milioni di euro, somma fissata per la clausola rescissoria del giocatore.

Il Bayern Monaco era da tempo alla ricerca di un rinforzo in difesa e tutto lasciava pensare che potessero prendere un altro giocatore francese, quel Pavard che è esploso ai Mondiali con la maglia della Francia e attualmente gioca allo Stoccarda.

I bavaresi invece hanno virato su Lucas Hernandez, probabilmente anche per la sua duttilità che gli permette di giocare anche come difensore centrale, e pur di strapparlo al club spagnolo spenderanno 85 milioni di euro. Se questa cifra sarà confermata (alcune fonti parlano di 80 milioni), renderà il campione del mondo il difensore più pagato della storia del calciomercato superando Van Dijk pagato circa 83 milioni dal Liverpool un anno fa.

Lucas aveva rinnovato il suo contratto con l'Atletico Madrid l'estate scorsa fino al 2024 ma neanche 6 mesi dopo lascerà la Spagna per approdare in Bundesliga. Ora probabilmente i Colchoneros torneranno sul mercato per cercare un sostituto, in particolare in vista dell'ostico ottavo di finale di Champions League contro la Juventus in programma a febbraio. Intanto però è il Bayern Monaco a dar fuoco alle micce di questa sessione invernale.