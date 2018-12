Il colombiano non sta giocando a Valencia dopo esser finito ai margini del progetto tecnico di Marcelino. Il Barcellona lo prenderà in prestito per ovviare agli infortuni di Umtiti e Vermaelen.

0 condivisioni

26 minuti fa di MarcoValerio Bava

Una notizia diffusa nelle ultime ore da Rac1, e rilanciata dal Mundo Deportivo, scuote il calciomercato spagnolo. Jeison Murillo è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Barcellona. L'entourage del difensore colombiano è in trattativa col club blaugrana per far quadrare il cerchio e definire il trasferimento già nei primi giorni della sessione invernale. Anche l'accordo con il Valencia non è lontano. Anzi. È sul punto di essere definito, come riferisce il quotidiano catalano.

Murillo si unirebbe al Barcellona in prestito con diritto di riscatto. Ernesto Valverde ha chiesto alla dirigenza un intervento per sistemare il reparto difensivo, falcidiato dagli infortuni di Samuel Umtiti e Thomas Vermaelen. A disposizione del tecnico sono rimasti solo Piqué e Lenglet, quindi un correttivo dal calciomercato viene visto come necessario per affrontare i tanti impegni a cui sarà chiamato il Barça.

Murillo è considerato il profilo giusto per completare il pacchetto arretrato blugrana. È ancora giovane, visto che è un classe '92, conosce bene il campionato spagnolo grazie alle sue avventure con Granada e Valencia e ha anche giusta esperienza internazionale essendo un nazionale colombiano e avendo giocato in Europa con Inter e con il suo attuale club. Inoltre, dettaglio da non sottovalutare in sede di mercato, Murillo è anche comunitario, visto che è in possesso del passaporto spagnolo. Tanti elementi che sembrano spingerlo verso il Camp Nou.

Getty Images

Calciomercato, Murillo ai margini del Valencia e pronto per il Barcellona

L'ex Inter, che in nerazzurro ha collezionato 69 presenze e tre gol tra il 2015 e il 2017, non lasciando dietro di sé un grande ricordo tra i tifosi interisti, ora è ai margini del Valencia. In questa stagione ha giocato solo tre partite, una in Champions, una in Liga e una in Coppa del Re. Nella memoria resta soprattutto quella in Champions League contro la Juventus, quando il piccolo screzio con Ronaldo costò l'espulsione a CR7.

Marcelino non lo considera indispensabile, lo ha praticamente escluso, messo fuori rosa, basti pensare che nelle ultime sette partite giocate dal Valencia, Murillo non è stato nemmeno convocato. Il rapporto con l'allenatore è ai minimi termini, lo scorso anno Murillo non era andato male, giocando poco solo perché tormentato dalla pubalgia. Ma in questa stagione qualcosa si è rotto e Marcelino ha preferito puntare su Gabriel Paulista, Garay, Diakhaby e Vezo.

Nonostante non abbia avuto molte occasioni per mettersi in mostra, però, Murillo ora è vicino ad approdare in uno dei migliori club del mondo e a diventare uno dei protagonisti del calciomercato invernale. Il Barcellona conta di definire la trattativa nei prossimi giorni e regalare a Valverde il rinforzo difensivo richiesto. Non un titolare, ma un'alternativa che conosca la Liga e possa tornare utile nei momenti di bisogno.