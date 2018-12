Nella puntata successiva al PPV Tables, Ladders and Chairs, il chairman della compagnia si presenta sul ring e promette novità: "Vi daremo quello che volete".

di Marco Ercole

A distanza di 24 ore da TLC, le WWE News ripartono subito in grande, con l'annunciata presenza di Vince McMahon allo show di Raw del 17 dicembre 2018. Il Chairman ha promesso grandi novità per cambiare le cose e lo farà stasera in questa puntata che va in onda dal Valley View Casino Center di San Diego, in California.

Lo show e le WWE News di giornata saranno ovviamente concentrate principalmente su questo annuncio di Mister McMahon, che potrebbe cambiare il corso della storia della World Wrestling Entertainment, così come accaduto in passato in analoghe circostanze.

A parte questo, però, ci sarà sicuramente un match tra Dolph Ziggler e Finn Balor (nato subito dopo TLC), così come dovremo seguire la vicenda legata alle azioni di ieri notte di Ronda Rousey, che dopo aver conservato il suo titolo contro Nia Jax, ha interferito anche nel match di SmackDown, facendo vincere la cintura ad Asuka.

WWE News, Highlights Raw after TLC 17 dicembre 2018

Sviluppi e WWE News sono attesi poi dalla faida tra Dean Ambrose e Seth Rollins, che ieri ha portato alla vittoria del titolo intercontinentale da parte del Lunatic Fringe. Questo e molto altro nel racconto di questa puntata di Raw, la prima che darà il là alla cavalcata verso la Royal Rumble.

Come sempre vi racconteremo tutto qui di seguito su WWE-ek Raw, la rubrica sul wrestling a cura di FOXSports.it.

Vince McMahon annuncia che l'intera famiglia prenderà il controllo di Raw e SmackDown

Il Chairman Vince McMahon si presenta sul ring e annuncia cambiamenti per questo show che va avanti da 25 anni, ma che nell'ultimo periodo non sta andando benissimo. Però non può fare tutto da solo. E sul ring lo raggiungono uno dopo l'altro Stephanie McMahon, Triple H, Shane McMahon. Insieme dicono che da oggi cambierà tutto, il WWE Universe sarà The Authority. Ci sarà una rinfrescata, volti nuovi, match nuovi. E il discorso si conclude con la WWE sarà sempre: "Then, now and forever".

Non è ancora finita però, perché si presenta sul ring Baron Corbin e chiede di considerarlo come nuovo General Manager di Raw. Il pubblico lo fischia di continuo e la famiglia McMahon si prende gioco di lui. Lo lasciano parlare, poi tutti e quattro annunciano: "No chance in hell". Poi, dopo un breve conciliabolo, acconsentono, a patto però che vinca il suo prossimo match contro Kurt Angle. Mentre si allontanano, Stephanie McMahon dice di essersi scordata una cosa: sarà un incontro con uno Special Referee. Ed entra Heath Slater.

Kurt Angle, Apollo Crews, Chad Gable e Bobby Roode vs Baron Corbin

Il primo match è Baron Corbin contro Kurt Angle, con Heath Slater arbitro. Parte il match e Triple H interrompe subito, dicendo di essersi scordato che in realtà si tratta di un Handicap Match. Arrivano così Bobby Roode, Chad Gable e Apollo Crews, che fanno partire un pestaggio 4 vs 1.

Anche Shane McMahon interrompe l'incontro e annuncia che adesso l'incontro è un No Disqualification Match.

Pure Heath Slater inizia allora a colpire Corbin, mentre tutti gli altri vanno a prendere delle sedie. Inevitabile la sconfitta dell'ex General Manager eletto, che arriva dopo la Angle Slam dell'eroe olimpico. Non è ancora finita però. A seguire Baron viene "giustiziato" con una nuova Angle Slam, stavolta su un tavolo.

Finn Balor vs Dolph Ziggler

Adesso tocca al match annunciato subito dopo TLC, quello tra Finn Balor e Dolph Ziggler. Nel bel mezzo della sfida arriva Drew McIntyre, che prova inizialmente ad attaccare il suo ex compagno di squadra, ma non riesce nell'intento. Anche Finn Balor si unisce e colpisce lo scozzese, Ziggler ne approfitta per assestare la Zig-Zag.

L'incontro va avanti, ma si conclude per squalifica quando Drew McIntyre si riprende e sale sul ring colpendo Finn Balor. A seguire se la prende anche con Dolph Ziggler, sul quale esegue la Claymore. Lo stesso fa fuori dal quadrato con Balor. Lo scozzese si è preso la sua vendetta e può tornarsene nello spogliatoio soddisfatto.

Dean Ambrose (C) vs Tyler Breeze

Il neo-campione intercontinentale Dean Ambrose, dopo aver tentato in tutti i modi di provocare Seth Rollins, che però non compare sul ring, si presenta subito con un'Open Challenge destinata a chiunque non si chiami Seth Rollins.

A rispondere è Tyler Breeze. Il Lunatic Fringe subisce un po' troppo inizialmente, ma poi chiude il discorso con una semplice Dirty Deeds.

A questo punto prende il microfono e inizia a prendersela con Seth Rollins, che appare da dietro, vestito esattamente come gli uomini della sicurezza privata di Ambrose, che poco dopo arrivano sul ring e lo attaccano. The Architect si sbarazza anche di tutti loro, ma intanto Dean ne ha approfittato per scappare.

Elias spacca una chitarra su Bobby Lashley

Bobby Lashley e Lio Rush imitano Elias, con la chitarra sul ring. Si dicono pronti a una performance unica nel suo genere. Rapidamente il Dominatore mette da parte lo strumento musicale e inizia a fare le sue consuete pose. Poi l'annunciatrice presenta Elias, che si presenta da dietro e spacca la sua chitarra sulla schiena di Lashley, per poi andarsene.

The Revival vs Lucha House Party vs AOP vs B-Team

Si comincia adesso con un Fatal 4-Way Tag Team Match che mette in palio la chance di lottare contro Chad Gable e Bobby Roode per i titoli di coppia di Raw. Ad avere la meglio sono i Revival, grazie alla Shutter Machine eseguita su Bo Dallas.

Baron Corbin incolpa Seth Rollins

Mentre Seth Rollins viene intervistato e dice che TLC è stato un disastro per lui, arriva da dietro Baron Corbin che lo incolpa per tutta la sua situazione (riferendosi alle sue parole della scorsa settimana). The Architect ascolta tutta l'accusa, poi colpisce il Lone Wolf con un pugno e lo lascia per terra.

Ronda Rousey apre una Open Challenge

Arriva sul ring Ronda Rousey, che microfono in mano comincia a ripercorrere quanto fatto a TLC, quando ha rimesso Nia Jax al suo posto e si è presa la vendetta su Charlotte Flair e Becky Lynch (che viene acclamata a gran voce dal pubblico).

Ronda dice che una vera campionessa però non è solo parole, una vera campionessa lotta. Ecco perché indice una Open Challenge.

Si vede nel backstage che tutte le ragazze del roster reclamano una chance a gran voce, ci pensa Stephanie McMahon a sistemare tutto, indicendo un Gauntlet Match che stabilirà chi sarà la più meritevole di affrontare Ronda Rousey.

Eight-Woman Gauntlet Match for a title shot

Si parte con Eight-Woman Gauntlet Match con in palio la possibilità di sfidare Ronda Rousey per il titolo femminile di Raw. Bayley elimina Alicia Fox con un Roll-up. Poi Bayley to Bayley su Dana Brooke e seconda eliminazione.

A seguire arriva Mickie James, che ha la meglio con una DDT. Arriva Ember Moon, che elimina Mickie con la sua Eclipse. Fa il suo ingresso Natalya, che elimina la ragazza con i capelli di fuoco con un Roll-Up. Altro scontro con Ruby Riott dopo quello di TLC, altra vittoria di Natty, che va a coprire dopo aver evitato una Senton.

Entra in corsa Sasha Banks, ma anche lei deve arrendersi alla canadese, che assesta la sua Sharpshooter, vince e si guadagna un'opportunità contro Ronda Rousey. La campionessa di Raw la raggiunge sul ring e le dà la mano in segno di rispetto. Le due amiche si abbracciano, ma ora saranno avversarie.

Le novità in arrivo

Con una serie di video promozionali, ci vengono svelate alcune delle novità e dei ritorni che porteranno aria fresca a Raw e SmackDown. Da NXT arriveranno presto Lars Sullivan, EC3, Lacey Evans, Heavy Machinery e Nikki Cross. E Sami Zayn e Kevin Owens sono prossimi al ritorno.