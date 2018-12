Quali sono i giocatori più influenti del campionato? Guida Cristiano Ronaldo, con 389 milioni di interazioni. Classifica a forti tinte bianconere, Icardi è terzo.

18 dic 2018 di MarcoValerio Bava

Il calcio è ormai un mondo più interattivo che mai. I social network sono diventati fondamentali per comunicare emozioni, positive o negative che siano dopo una vittoria o una sconfitta, per trasmettere le proprie sensazioni, per far capire magari le prossime mosse di calciomercato. Insomma, ormai è complicato immaginare un calcio, una Serie A senza Instagram, Twitter o Facebook.

Non solo calciatori, ma veri e propri influncer con i loro look, i loro prodotti da sponsorizzare, i loro modi di porsi nei confronti del pubblico. Il sito Blogmeter ha stilato una classifica, tramite la piattaforma Blogmeter suite, che ha eletto i 10 giocatori più influenti di Instagram prendendo come riferimento il periodo 1 settembre-1 dicembre 2018.

Sono stati presi in esame i profili dei calciatori di Serie A più influenti, contando il totale tra follower, like e commenti, quindi il flusso di traffico rispetto ai post dei giocatori e il risultato è stata una Top 10 a forti tinte bianconere. Nove protagonisti su dieci della graduatoria vestono infatti la maglia della Juventus, solo Mauro Icardi rompe il dominio social dei giocatori della Vecchia Signora.

Getty Images

Serie A, Cristiano Ronaldo domina la classifica social

Al primo posto, con poca sorpresa per chi scorre la classifica, c'è Cristiano Ronaldo che può vantare 148 milioni di seguaci e un total engagment fuori dal comune, pari a 389 milioni di interazioni. I post che riscuotono più successo sono quelli che ritraggono il portoghese in compagnia dei figli e della fidanzata Georgina Rodriguez. Sempre molto apprezzati, ma meno rispetto ai quadretti familiari, sono invece i post calcistici o di sponsorizzazione.

Il podio è completato da Paulo Dybala e Mauro Icardi. Il numero 10 della Juventus ottiene 93 milioni di interazioni e può vantare 25 milioni di follower spesso coinvolti tramite il question sticker, cioè la funzionalità delle Instagram stories che permette ai seguaci di fare domande e ottenere risposte dal proprio campione preferito. Il centravanti dell'Inter è medaglia di bronzo, può vantare 4,4 milioni di follower e 11,8 milioni di interazioni. Anche Icardi molto attivo quando c'è postare contenuto di famiglia con i figli e la moglie Wanda.

Al quarto posto troviamo Douglas Costa che ha 5 milioni di follower e 11,6 milioni di interazioni. Quindi molto vicino ai numeri di Icardi. Quinto posto per Blaise Matuidi con 4,5 milioni di follower e 8,7 milioni. Miralem Pjanic, invece, è sesto con 8,2 milioni di interazioni totali e 3,3 milioni di seguaci. Settimo posto per Mario Mandzukic che ha dalla sua 3,8 milioni di persone e 7,8 milioni di interazioni. Ottavo posto per Juan Cuadrado, molti follower per il colombiano (7 milioni), ma leggermente inferiore il numero delle interazioni (7,7 milioni). Nona piazza per Giorgio Chiellini, unico italiano in classifica, a 4,8 milioni di engagment e 3 milioni di follower. Decimo gradino per Szczesny con 3,8 milioni tra like e commenti e 2 milioni di follower. La Juventus non domina solo in Serie A.