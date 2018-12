L'ex Chelsea si fa espellere ingenuamente nella ripresa, buona prova del reparto difensivo di Inzaghi.

un'ora fa di Leonardo Mazzeo

Il Milan per allungare sulle inseguitrici in ottica Champions League, il Bologna per uscire dalla zona retrocessione: questa lunga giornata di Serie A si chiude così, con uno scontro tra ex compagni di squadra che a qualche anno di distanza si ritrovano avversari, su due panchine diverse. Inzaghi vs Gattuso, obiettivi diversi e punti pesanti in palio al Dall'Ara.

Nel primo tempo poche, pochissime emozioni: il Milan prova a costruire ma la palla si muove troppo lentamente, e i tentativi di trovare la porta da fuori area si perdono quasi tutti sul fondo. Il Bologna tenta il sorpasso prima con Palacio da fuori, poi con una possibile ripartenza micidiale, ma in entrambe le occasioni Donnarumma è attento ed evita guai per i rossoneri.

Nella prima parte del secondo tempo il Milan ci prova con più insistenza, tesse qualche buona trama offensiva ma la rete non arriva. Arriva, invece, l'ingenua espulsione di Bakayoko, che rimedia due gialli in pochi minuti e lascia la squadra di Gattuso in 10. La partita non si sblocca, la sedicesima giornata di Serie A si chiude con un pareggio a reti inviolate. Il secondo consecutivo in campionato per i rossoneri.

Getty Images

Serie A, le pagelle di Bologna-Milan

Bologna (3-5-2) : Skorupski 6; Calabresi 6, Danilo 6.5, Helander 6; Mattiello 5.5, Svanberg 5.5 (61' Dzemaili 6), Nagy 6, Poli 6.5 (82' Orsolini s.v.), Mbaye 6; Santander 5.5 (91' Destro s.v.), Palacio 6.5. All. F. Inzaghi 6

: Skorupski 6; Calabresi 6, Danilo 6.5, Helander 6; Mattiello 5.5, Svanberg 5.5 (61' Dzemaili 6), Nagy 6, Poli 6.5 (82' Orsolini s.v.), Mbaye 6; Santander 5.5 (91' Destro s.v.), Palacio 6.5. All. F. Inzaghi 6 Milan (4-4-2): Donnarumma 6.5; Calabria 6, Zapata 6.5, Romagnoli 6, Rodríguez 5.5; Suso 5.5 (85' Laxalt s.v.), Kessié 5.5, Bakayoko 5, Çalhanoglu 5.5 (78' José Mauri s.v.); Cutrone 6 (61' Castillejo 5.5), Higuain 5.5. All. Gattuso 5.5

I migliori

Danilo 6.5

Contiene Higuain, chiude praticamente tutto, gioca a testa alta e non cala mai dal punto di vista dell'attenzione: grande prestazione dell'ex Udinese, che strappa applausi al Dall'Ara.

Poli 6.5

Positiva anche la prova dell'ex di turno, che morde tutte le caviglie e corre dietro agli avversari senza fermarsi mai. Prestazione più che sufficiente, con Pippo Inzaghi che sicuramente sarà contento di lui.

I peggiori

Bakayoko 5

Dopo diverse partite giocate a buoni livelli, l'ex Chelsea stecca clamorosamente a Bologna: sbaglia troppo, spinge poco, nella ripresa rimedia due cartellini gialli in tre minuti e lascia in 10 la sua squadra in un momento cruciale del match. Gara da dimenticare.

Suso 5.5

Male lo spagnolo, che non riesce mai a illuminare col suo sinistro. Suso è più spento del solito, si muove tanto ma lo fa a vuoto, senza rendersi pericoloso. Spesso è troppo lontano dalla porta, e negli ultimi 16 metri perde lucidità.

Getty Images

Gli allenatori

F. Inzaghi 6

Un punto serve a poco, ma un punto contro il Milan è d'oro: il suo Bologna riesce a contenere bene gli attacchi rossoneri, rinuncia un po' troppo alla fase offensiva ma è comprensibile. Pippo Inzaghi organizza bene la sua retroguardia e a fine partita il risultato gli dà ragione. A fine partita prova anche a vincerla mandando dentro Orsolini, ma il gol non arriva.

Gattuso 5.5

Secondo pareggio consecutivo in Serie A per la squadra di Gattuso, che entra in campo senza troppa convinzione dopo il tracollo contro l'Olympiacos. Altra battuta d'arresto, altra prestazione negativa (nonostante la crescita nella ripresa). La classifica dice ancora quarto posto, ma questo Milan deve fare molto di più se vuole tornare in Champions League. Quella stessa competizione che questi due signori qui hanno vinto insieme...