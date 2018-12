Serie A, Juventus-Roma su DAZN: nello spot c'è l'Imperatore Adriano

Il big match della 17esima giornata sarà quello dell'Allianz Stadium tra bianconeri e giallorossi: sarà trasmesso in esclusiva su DAZN che ha mandato in onda un simpaticissimo spot per lanciare la partita.

3 ore fa

In attesa che Bologna-Milan completi il quadro della 16esima giornata di Serie A, la mente va già al 17esimo turno e al big match di sabato sera che catalizzerà l'attenzione. Parliamo della partita in programma alle 20.30 all'Allianz Stadium tra la Juventus di Allegri e la Roma di Di Francesco. Una sfida sempre sentita che metterà di fronte due squadre dallo stato d'animo completamente opposto. Da una parte i bianconeri capolisti con 46 punti, dall'alltra i giallorossi a quota 24 insieme ad Atalanta e Sassuolo. La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN che per lanciarla ha mandato in onda un simpaticissimo spot. I protagonisti sono Javier Pastore, Giorgio Chiellini e... Adriano. Sì, l'Imperatore che in Italia ha fatto innamorare i tifosi dell'Inter e che ha vestito anche la maglia della Roma. 🗣️ "Adrianaaaa!!” 🤔#JuventusRoma #DAZN feat. @chiellini, @Javi_Pastore e... 🇧🇷 pic.twitter.com/3IT32M47bO — DAZN Italia (@DAZN_IT) December 17, 2018