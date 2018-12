L'urna di Nyon regala gioie e dolori per le squadre italiane impegnate in Champions ed Europa League: la Roma pesca il Porto, la Juventus sfiderà l'Atletico Madrid.

un'ora fa di Daniele Minuti

Nella sede UEFA di Nyon ieri si sono tenuti i sorteggi per gli ottavi di finale di Champions League e per i sedicesimi di Europa League, con l'urna che ha regalato sentimenti contrastanti per i tifosi delle squadre italiane: gli accoppiamenti per la fase a eliminazione diretta sono l'argomento principale della rassegna stampa sportiva di oggi. Partendo dal trofeo più importante d'Europa, la Roma può sorridere visto che agli ottavi se la dovrà vedere con il Porto, meno fortunata la Juventus che per arrivare alla finale del Wanda Metropolitano dovrà andare a giocare proprio a Madrid contro l'Atletico allenato da Diego Simeone. Agrodolce per le squadre di Serie A anche i sorteggi dell'Europa League che regalano due avversarie alla portata a Inter e Napoli (rispettivamente Rapid Vienna e Zurigo) mentre la Lazio ha pescato molto male visto che per avanzare nella competizione dovrà affrontare la squadra che ha più volte vinto il torneo nella storia: il Siviglia. Nella rassegna stampa però trova anche spazio anche il calciomercato.

Tuttosport ha infatti premiato de Ligt con il trofeo Golden Boy 2018 e che con le sue frasi ha acceso l'interesse della Juventus: il giovane talento dell'Ajax è infatti nel mirino dei bianconeri che cercano un giovane difensore centrale per rivoluzionare il reparto. Il prezzo del gioiello olandese però e molto alto e soprattutto per lui c'è una fortissima concorrenza dato che è sulla lista dei desideri di molte delle migliori squadre europee.

Le reazioni al sorteggio di Champions League arrivano anche dai quotidiani sportivi spagnoli, anche perché Barcellona e Real Madrid hanno avuto degli accoppiamenti piuttosto favorevoli in vista degli ottavi di finale. La squadra allenata da Valverde dovrà affrontare i francesi del Lione mentre i campioni d'Europa in carica, attualmente ad Abu Dhabi in vista del Mondiale per Club che per loro partirà questo weekend, hanno pescato l'Ajax.

