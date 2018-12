Clamorosa notizia in casa Manchester United: José Mourinho non è più il manager dei Red Devils, lo Special One è stato appena esonerato. Finisce così un'avventura iniziata il 27 maggio 2016 (arrivò dopo Louis van Gaal) e che non è mai decollata. Ora al suo posto, riferisce Sky Sports UK, dovrebbe arrivare come tecnico ad interim l'ex United Michael Carrick che sicuramente dirigerà gli allenamenti nei prossimi due giorni insieme a Kieron McKenna.

Mourinho perde il posto dopo aver perso nettamente 3-1 contro il Liverpool nel match valido per la 17esima giornata di Premier League. Saluta un Manchester United desolatamente sesto a 26 punti, 11 in meno del Chelsea quarto e a 19 lunghezze dal Liverpool capolista.

Gli unici trofei alla guida dello United li ha conquistati nella stagione d'esordio: un Community Shield, una Coppa di Lega e un'Europa League. Per il futuro si fanno già i nomi di big come Zinedine Zidane e Antonio Conte, con cui però al momento non risultano contatti.

Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club.



We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC