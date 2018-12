Dopo l'ufficialità dell'esonero del portoghese, il centrocampista ha pubblicato un post e poi lo ha prontamente rimosso.

un'ora fa

La sua reazione era la più attesa e puntualmente è arrivata. Una volta ufficializzato l'esonero di José Mourinho da parte del Manchester United, Paul Pogba ha pubblicato una foto su Instagram in cui è ritratto di profilo con un ghigno. La didascialia dell'istantanea recita: "Caption this". Come a dire: "Dategli un titolo".

Facile collegare il suo buon umore alla cacciata del portoghese, con cui Pogba non aveva un bel rapporto. Di più, tra i due il feeling non è mai sbocciato e nelle ultime settimane il francese è anche finito in panchina (con il Liverpool ha trascorso 90' in panchina).

A conferma di questa tesi c'è il fatto che Pogba abbia prontamente rimosso il post, resosi forse conto di aver fatto un'uscita a vuoto in un momento così delicato per il club. La speranza dei tifosi dei Red Devils è che con un nuovo tecnico Pogba torni ad essere quel centrocampista dominante ammirato in Serie A con la maglia della Juventus.