Dagli attacchi di Casillas e Souness all'appello di Evra, fino a Gary Lineker ed ai post virali. I commenti dopo l'addio tra il manager e il club.

0 condivisioni

un'ora fa di Antonio Gargano

José Mourinho è ufficialmente l'ex manager del Manchester United. Nella mattinata di oggi è arrivata la notizia della separazione tra il portoghese e i Red Devils, che nel comunicato non hanno specificato se si tratta di dimissioni o licenziamento. In Inghilterra però sono certi si tratti di esonero.

Dopo il ko nel derby d'Inghilterra contro il Liverpool, con lo Special One ancora sulla panchina di Old Trafford, non sono mancati gli attacchi che hanno di fatto anticipato la decisione del club. Dopo la notizia, il mondo del calcio ha espresso il suo verdetto sull'ultima esperienza di Mourinho. Ex giocatori legati al tecnico nel bene e nel male, dirigenti, procuratori e perfino multinazionali hanno dato la loro opinione sulla notizia del giorno.

Il post di Paul Pogba, prima pubblicato su Instagram poi rimosso tempestivamente, non è un caso isolato. Dure prese di posizione, appelli per il bene del Manchester United, ipotesi sul futuro allenatore e tanto altro sta circolando proprio in queste ore.

Getty Images Mourinho via dal Manchester United, Pogba pubblica e cancella un post su Instagram

Manchester United, esonerato Mourinho: tutte le reazioni

Prima dell'addio tra Mourinho e lo United, Iker Casillas aveva espresso il suo parere sulla vicenda, facendo riferimento a quando il portoghese l'aveva dato per finito al Real Madrid:

Qualcuno ha detto che un giocatore come me fosse sul viale del tramonto a 37 anni. Completamente d'accordo! Ma la mia domanda è: quando si parla di allenatori, quando arriva il momento giusto per dire che non è più in grado di gestire una squadra?

Según un diario portugués alguien dijo que un jugador como yo ( 37 años ) está al final de su carrera. Completamente de acuerdo!Mi pregunta es,para ese periódico:

En el caso de los entrenadores, cuando y en qué momento se ve que ya no están para dirigir un equipo o entrenar? — Iker Casillas (@IkerCasillas) December 16, 2018

Secondo Graeme Souness, invece, dall'atteggiamento dello Special One si poteva già intravedere la sua voglia di andar via da Manchester:

L'ho visto in occasione della trasferta di Bournemouth e non mi è sembrato di vedere un allenatore in difficoltà o con le spalle al muro dopo aver speso cifre faraoniche senza ottenere risultati convincenti. Ho visto semplicemente una persona che non voleva essere lì in quel momento

Graeme Souness thinks the writing has been on the wall for Jose Mourinho after his departure.



Jose Mourinho has been sacked by @ManUtd: https://t.co/cMgxUIfykQ



Follow updates and reaction after Jose Mourinho is sacked as @ManUtd manager here: https://t.co/kouvEuOFMj pic.twitter.com/KSJ9CqLIQF — Sky Sports News (@SkySportsNews) December 18, 2018

Gary Lineker segue una politica simile, concentrandosi maggiormente sul binomio spesa-risultati:

Dopo un investimento di questa portata, ritrovarsi a perdere 3-1 contro il Liverpool e addirittura a -17 dal primo posto è un segnale naturale di come sarebbero andate le cose di lì a poco. L'esonero era inevitabile, ma adesso il Manchester United dovrà concentrarsi sul trattenere tutti quei giocatori che speravano di partire a gennaio se Mourinho fosse rimasto in panchina

With @ManUtd 19 points behind @LFC after 17 games, with the vast majority of players playing way below their best...and dour football to boot. Given Mourinho was allowed to spend hundreds of millions on those players the split seemed inevitable. — Gary Lineker (@GaryLineker) December 18, 2018

Non tutte le colpe sembrano essere di Mourinho. Patrice Evra, che con il portoghese non ha mai lavorato ma conosce da vicino la realtà della Premier League e del Manchester United, attribuisce le colpe ad un ambiente malato:

Il problema di fondo è che ci si sta concentrando su questa polemica tra Pogba e Mourinho, che va avanti da troppo tempo. Uno ha le sue colpe, l'altro le sue. Si sta perdendo di vista il bene del club, con o senza il giocatore o il manager: concentriamoci su una soluzione, sul ricostruire un Manchester United competitivo. Abbandoniamo questo comportamento infantile, Old Trafford non è un parco giochii

The thing that is annoying me the most right now is why are people so focused on @paulpogba and Jose Mourinho. Let's focus on rebuilding something solid instead of being in a playground. Doing this is only disrespecting the badge, from now we only need positivity. #ManUtd #MUFC pic.twitter.com/ClmWqmgf7G — Patrice Evra (@Evra) December 18, 2018

Un pensiero al quale si associa anche Brian McClair, ex attaccante dei Red Devils:

Mourinho non dovrebbe essere l'unico a lasciare la squadra!

He not the only one who should depart!!! 🤔 — Brian McClair (@BrianMcClair13) December 18, 2018

Una considerazione di rilievo arriva anche da Phil McNulty di BBC Sport, che scopre le carte sul futuro e su quello che è realmente successo nello spogliatoio del Manchester United:

Con l'esonero di Mourinho, i giocatori che hanno giocato così male in questa prima parte di stagione non avranno più scuse. Arriverà un nuovo manager, verrà ripristinato l'ordine nelle gerarchie e ognuno sarà chiamato a dare il meglio. Se qualcuno ha remato contro l'allenatore, d'ora in poi dovrà dimostrare il suo valore. Se continuerà a giocare in questo modo, vuol dire che non tutte le colpe saranno di chi ha guidato la squadra fino al match contro il Liverpool

Does Jose Mourinho's sacking at Manchester United mean "The Special One" is now yesterday's man? Plenty will say he is but some who played under him believe this is nonsense & he will be back. https://t.co/jepAPBaqhV — Phil McNulty (@philmcnulty) December 18, 2018

Le parole di Jorge Mendes

Il 7 dicembre, dopo il pareggio con l'Arsenal e prima della vittoria sul Fulham, Jorge Mendes aveva rilasciato delle dichiarazioni che tendevano ad allentare la pressione su Mourinho. L'agente portoghese, infatti, era tranquillo sul futuro dello Special One:

Sto ascoltando diverse voci sul possibile esonero di Mourinho. Sono totalmente false e non c'è nessun fondamento. José è contento di lavorare per il Manchester United e il Manchester United è felice di averlo in panchina

📅 7th Dec 2018



🗣 Jorge Mendes, Jose Mourinho’s agent...



💬 “Jose is very happy at the Club and the Club is very happy with him”



📅 16th Dec 2018

❌ @LFC 3-1 @ManUtd



📅 18th Dec 2018

👋 Jose Mourinho sacked by @ManUtd pic.twitter.com/OhJLXSGBme — SPORF (@Sporf) December 18, 2018

Lo scenario si è rivelato ben diverso da quello esposto da Mendes. La sconfitta contro il Liverpool, in un match cruciale sia dal punto di vista della classifica sia sotto l'aspetto meramente psicologico e ambientale, ha concluso l'esperienza del manager ad Old Trafford.

Pizza Hut, il curriculum di Mourinho e i voli per il Portogallo

Subito dopo l'esonero, Pizza Hut ha twittato una scherzosa richiesta di lavoro giunta da José Mourinho, candidatosi a pizzaiolo tramite l'invio di un curriculum. La nota multinazionale ha chiesto al Manchester United un feedback sulle sue esperienze precedenti.

Hi @ManUtd, we've received a CV from Mr J Mourinho.

He's just applied for a job as pizza chef.

Please can you send through a reference. Thanks. — Pizza Hut Restaurants (@pizzahutuk) December 18, 2018

Ci è andato giù pesante anche l'aeroporto di Manchester, che ha approfittato dell'esonero dello Special One per chiedere informazioni sui voli in partenza per il Portogallo.

Does anyone know how many departures we have to Portugal today? ⚽🇵🇹✈ — Manchester Airport (@manairport) December 18, 2018

Manchester United, caccia al manager

Post virali a parte, adesso i Red Devils dovranno rapidamente trovare un sostituto per la panchina. Stando alle ultime indiscrezioni, l'annuncio dovrebbe arrivare nel giro di 48 ore e non sarebbero escluse nomine di transizione fino al termine della stagione. Già circolano, infatti, le quote dei bookmakers inglesi, che hanno dettato la gerarchia nei pronostici sul futuro manager del Manchester United: davanti a tutti Laurent Blanc, seguito da Zidane e da due ex bandiere del club come Carrick e Giggs. Per il gallese sarebbe un ritorno in panchina. Più staccati Pochettino e Conte, con l'incognita Jardim tra i candidati:

Laurent Blanc 2/1

Zinedine Zidane 6/1

Michael Carrick 16/1

Ryan Giggs 16/1

Mauricio Pochettino 18/1

Leonardo Jardim 20/1

Antonio Conte 20/1